Президент Ильхам Алиев: Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины – поддержка и для нашей страны

Существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины - поддержка и для нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

"Несколько лет назад по моей инициативе была принята специальная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом. В рамках данной программы тысячи представителей азербайджанской молодежи за счет государственных средств были командированы в ведущие вузы зарубежных стран. Вы являетесь одним из них и были участником данной программы. Как вам известно, мы осуществляли эту программу по линии Государственного нефтяного фонда. Это тоже носит символический характер. Мы могли осуществить ее за счет государственного бюджета, но, принимая решение о реализации ее именно по линии Государственного нефтяного фонда, я хотел отметить, что это имеет стратегическое значение. Потому что проекты, реализованные до сих пор по линии Государственного нефтяного фонда, - это проекты стратегического значения. Среди них, в первую очередь, можно отметить проекты улучшения условий жизни вынужденных переселенцев. Крупные инфраструктурные проекты и данная программа осуществлялись именно по этой линии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поэтому когда принималась данная программа, нашел отражение и этот вопрос.

"В то же время помню, в то время некоторые члены правительства предлагали, коль скоро мы обучаем молодежь за рубежом за счет государства, то перед ними должно быть поставлено условие: получив образование, они непременно должны вернуться в страну и в обязательном порядке отработать здесь 5-10 лет. Я не одобрил это. Помню, в то время я сказал, что мы делаем это для того, чтобы создать для нашей страны, народа интеллектуальный потенциал, состоящий из молодых кадров. Мы делаем это для того, чтобы наша молодежь обучалась в ведущих вузах мира. Как мы можем вынуждать их, ставить перед ними условия? Мы должны создать в Азербайджане такие условия, чтобы они сами возвращались, потому что граждане Азербайджана, абсолютное большинство их - это люди, привязанные к Родине, земле. Вы тоже являетесь свидетелями того, что в то время мы, не выдвигая никаких условий, командировали молодежь за рубеж, обучали ее. Я даже сказал, что если некоторые из них не вернутся в нашу страну, они все равно остаются сыновьями и дочерями азербайджанской земли. Если жизнь в той или иной стране устраивает их, то они и там не прервут связи с Азербайджаном", - сказал глава государства.

По его словам, существующие и активизирующиеся сегодня в мире азербайджанские общины - поддержка и для нашей страны.

"Мы тоже их поддерживаем. Я неоднократно говорил, что все граждане Азербайджана, проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство. Поэтому данный положительный опыт принес свои плоды, и вы, как человек, получивший образование за рубежом по линии данной программы, видите это. Вы вернулись, работали здесь, несмотря на молодость, вам были доверены высокие должности, и сегодня вы назначаетесь на должность министра", - отметил Президент Ильхам Алиев.