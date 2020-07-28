Украина опровергла армянскую дезинформацию о наемниках для войны в Карабахе - Заявление замминистра
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с послом Армении Тиграном Сейраняном опроверг вербовку граждан для участия в армяно-азербайджанском конфликте.
Как передает Day.Az со ссылкой на tsargrad.tv, об этом передает пресс-служба министерства.
В Киеве официально опровергли, что Служба безопасности Украины (СБУ) вербует националистов для участия в армяно-азербайджанском конфликте. С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар на встрече с послом Армении Тиграном Сейраняном.
В МИД Украины сообщают, что посол Армении и глава ведомства обсудили инцидент на азербайджано-армянской границе, который привел к эскалации напряженности между странами.
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