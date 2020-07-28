Глава Фонда этнического взаимопонимания США осудил зверства армянских радикалов в Лос-Анджелесе

Президент Фонда этнического взаимопонимания США Марк Шнайер выразил протест в связи с актом насилия и вандализма против азербайджанцев со стороны участников акции протеста перед зданием генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, организованного дашнаками несколько дней назад.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава фонда заявил: "Тревожные новости из Лос-Анджелеса, где армянские демонстранты напали на членов азербайджанской общины среди бела дня. Пусть еврейская община помнит, что Азербайджан - наш великий друг в мусульманском мире, который поддерживает Израиль и его еврейскую общину."

Напомним, что в результате нападения армянских радикалов на азербайджанских демонстрантов семь граждан Азербайджана получили травмы. Пострадал также сотрудник правоохранительных органов, пытавшийся защитить азербайджанцев. Четверо пострадавших госпитализированы.