Оккупация Карабаха тянет на дно задыхающуюся экономику Армении

В связи с недавними событиями на азербайджано-армянской границе мировое сообщество начало задумываться о мотивах атаки Армении в направлении Товузского района, не имеющего никакого отношения к Нагорному Карабаху. Намеренно обостряя ситуацию на государственной границе с Азербайджаном, Армения создает угрозу региональной безопасности. Так почему же Ереван накаляет ситуацию?

Дело в том, что экономика Армении лишена доходов от туризма из-за пандемии и задохнулась из-за сокращения экспорта минерального сырья и горной промышленности ввиду низких цен.

Теперь, когда Армения погружается в нищету, а экономика рвется в клочья, она вынуждена брать кредиты от МВФ, чтобы предотвратить дальнейший экономический спад, закрыть дефицит бюджета и выполнить свои внешние обязательства.

Сегодня, по официальным данным, каждый четвертый гражданин Армении живет за чертой бедности. Количество уезжающих из Армении превышает в 5,6 раз приезжающих.

Средний возраст эмигрантов из Армении варьируется от 15 до 65 лет. Это означает, что Армению в основном покидают люди трудоспособного возраста, ввиду отсутствия возможности нормальной жизни на родине.

В то же время пандемия коронавируса только усугубляет трудности армянских эмигрантов, чьи денежные переводы в Армению резко сокращаются.

Перспективы иностранных инвестиций призрачно малы, поскольку две из четырех границ закрыты из-за агрессивной политики Еревана.

Поэтому экономическое развитие Армении в настоящее время связано только с нормализацией отношений с соседями - Азербайджаном и Турцией. Для этого нужно отказаться от всевозможных гонений на Турцию из-за так называемого "геноцида армян", а также вернуть оккупированные территории Нагорного Карабаха и семь прилегающих районов, которые на международном уровне признаны за Азербайджаном.

Однако Армения решила идти по пути дальнейшей деградации и продолжать против Азербайджана оккупационную политику, у которой нет никаких перспектив.

Не имея какие-либо возможности решения внутренних проблем, Армения отвлекает недовольство населения в другом направлении, провоцируя стычки на границе с Азербайджаном.

Недавние провокации Армении в Товузском направлении адресованы не только против Азербайджана, но и угрожают региональной безопасности. Поэтому пока армяно-азербайджанский конфликт не будет решен на основе 4 резолюций Совета Безопасности ООН, а именно, немедленного вывода всех незаконных сил из оккупированных районов Азербайджана, мира в центре Евразии достичь не удастся.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az