Президент Ильхам Алиев назначил нового генерального консула Азербайджана в Стамбуле

28 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Нармины Эльсавар гызы Мустафаевой генеральным консулом Азербайджана в турецком городе Стамбул.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.