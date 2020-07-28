https://news.day.az/politics/1257125.html Президент Ильхам Алиев назначил нового генерального консула Азербайджана в Стамбуле
Президент Ильхам Алиев назначил нового генерального консула Азербайджана в Стамбуле
28 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Нармины Эльсавар гызы Мустафаевой генеральным консулом Азербайджана в турецком городе Стамбул.
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