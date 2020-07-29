Армянский терроризм угрожает не только Азербайджану, но и всей Европе

Усиление Азербайджана и активизация азербайджанской диаспоры привели к тому, что армянство начало запугивать нашу страну и Турцию новой волной террора.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Террор, отметил он, это главный метод ведения борьбы для армянских националистических организаций, которые используют якобы социалистические лозунги. Но это не социализм, а национал-социализм, который в Армении является ведущей идеологией. Это идеология не только Еревана, но и всей сети националистических армянских организаций, финансово поддерживаемых олигархами.

"В конце 80-х начале 90-х в Азербайджане, в частности в Баку, осуществлялись теракты. Достаточно напомнить два теракта в бакинском метро в 1994 году, унесших жизни десятков людей. Сегодня ничего не изменилось. То, что происходит в последние дни в разных странах мира, в частности, в Калифорнии, говорит о том, что АСАЛА никогда полностью не исчезала. Она просто залегла на дно, когда США была создана антитеррористическая коалиция. А сегодня усиление Азербайджана привело к тому, что и на Ближнем Востоке, и в странах Запада армянская террористическая сеть начала восстанавливаться. Не исключено, что армянство вновь прибегнет к своему излюбленному методу в попытке напугать Азербайджан и азербайджанцев мира", - сказал депутат, добавив, что это станет поддержкой той информационной войне и тому давлению, которое развернуло армянство против азербайджанцев.

По мнению нашего собеседника, одной из причин, почему так активизировался в последние дни Армянский национальный комитет Америки (АНКА), является его провал в Конгрессе. Кроме того, многие европейские и американские СМИ стали более информированы относительно агрессии Армении против Азербайджана.

Армянская агрессия, считает Моллазаде, направлена не только против нашей страны, но и против стратегических интересов многих стран Запада. Речь идет о Евросоюзе, для которого Азербайджан - гарант энергобезопасности, об Израиле, для которого удар по энергетической инфраструктуре Азербайджана создаст огромные проблемы.

"Армянские мафиозные структуры заняты не только финансированием террора, но и продажей оружия в горячие точки мира. И жертвами этого оружия становятся мирные люди. Нужно раскрывать сущность новой волны армянского национал-социализма, вооруженного террором, террористических организаций, и речь тут идет не только об АСАЛА. У армян немало террористических структур, которые меняют свое название, как только их соратники попадают в списки международных террористических организаций. Мировая общественность должна быть очень бдительна", - резюмировал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева