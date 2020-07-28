МИД Азербайджана: Неизменно поддерживаем территориальную целостность Украины

Азербайджан принимает во внимание соглашение от 27 июля 2020 года, достигнутое Трехсторонней контактной группой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Азербайджан неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.