https://news.day.az/politics/1257177.html МИД Азербайджана: Неизменно поддерживаем территориальную целостность Украины
МИД Азербайджана: Неизменно поддерживаем территориальную целостность Украины
Азербайджан принимает во внимание соглашение от 27 июля 2020 года, достигнутое Трехсторонней контактной группой.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.
Азербайджан неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
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