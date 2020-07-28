Армяне угрожали нам убийством, не давали подвозить даже хлеб

Азербайджанец-беженец из Армении рассказал о пережитом в этой стране в 90-х годах прошлого века.

"Я еще до 1988 года ясно видел процессы, которые происходили в Армении, и в то время армяне угрожали жившим там азербайджанцам смертью", - сказал Trend депортированный в 1988 году из Армении Вилаят Мамедов, передает Day.Az.

Мамедов сказал, что он родился в 1959 году в Амасийском районе Армении, после окончания вуза работал учителем математики в Исмаиллинском районе Азербайджана, но вернулся в родное село в 1986 году из-за проблем со здоровьем отца.

Он отметил, что с 1986 по 1988 годы работал учителем математики в средней школе в родном селе.

"Однако из-за известных событий 1988 года мы вынуждены были бежать оттуда. Я не могу назвать это "депортацией", потому что мы буквально убежали от нападений и преследований. В то время армянами были перекрыты все дороги, въезды-выезды. Не было возможности покупать продукты. Специально не привозился хлеб в магазин в нашем селе. Чтобы бежать из Армении, мы через моего дядю, который жил в районе, нашли русского водителя. Мы выехали из села в его машине, но из-за того, что нас не выпускали, мы попытались выехать из Армении иным путем - по Кироваканской дороге. Однако армяне остановили нас и на этой дороге. Заглянув в документы и увидев, что я азербайджанец, они напали на машину. В машине также находились двое моих маленьких детей. В этот момент один русский полковник, забрав оружие у нападавших, велел водителю продолжать путь и не останавливаться по дороге. По пути мы увидели три машины, следующие за нами. Из одной из машин - ГАЗ-69, в нашу сторону дважды выстрелили из двустволки, попав в правое крыло автомобиля", - сказал Мамедов.

По его словам, семья выехала из села в девять часов вечера 27 ноября, а добралась до Сумгайыта, где впоследствии обосновалась, только третьего декабря.

Отметим, что в настоящее время Вилаят Мамедов работает учителем в средней школе №31 города Сумгайыт.