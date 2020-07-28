Мевлют Чавушоглу: Армения игнорирует период пандемии для организации новых атак на Азербайджан

Пандемия - шанс для укрепления мира и солидарности на международном уровне, однако определенные страны игнорируют эту возможность, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

В качестве примера турецкий министр привел ситуацию на Южном Кавказе. "Армения игнорирует призывы к миру, используя период пандемии для организации новых атак и провокации против Азербайджана", - сказал Чавушоглу.

"Мировое сообщество сегодня как никогда нуждается в сплоченности для борьбы с распространением коронавируса, страны должны поддерживать диалог, укреплять мир и отказаться от напряженности для эффективного противодействия распространению опасной инфекции", - сказал глава турецкой дипломатии.