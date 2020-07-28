Вандализм армян в зарубежных странах - реакция на эффективность армии Азербайджана

Адекватный ответ армии Азербайджана на военные провокации Армении, вызвал переполох у противной стороны, очередным подтверждением чему и являются акты вандализма, совершаемые армянами в зарубежных странах.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend председатель Общественного объединения "Женщины ХХI века" Махира Амиргусейнова.

По ее словам, азербайджанцы, даже в борьбе с противной стороной, на протяжении истории никогда не нарушали норм права и морали. Эксперт отметила, что азербайджанский народ обладает цивилизованным, культурным, демократическим образом мышления, и избрал в качестве жизненного кредо толерантный образ жизни.

"В отношениях со всеми государствами мы ставим во главу угла дружественную и добрососедскую политику. Армения является оккупантом, и это знает весь мир. Однако, если они откажутся от негуманной политики, освободят наши земли, захотят жить с нами в условиях мира и благополучия, мы готовы помочь им спастись от беды, в которую они попали по своей же вине. Все политические команды, которые находились у власти в Армении, ставили этот народ в тяжелое, удручающее положение. Сегодня Армения находится в условиях изоляции от мира, в блокаде. Экономика этой страны в крайне плачевном состоянии, обратив внимание на статистику можно увидеть, что армяне бегут из своей страны. В таком случае, агрессивное поведение, зверства находящихся за рубежом армян против мирных и справедливых акций азербайджанцев нелогичны и неправомочны", - сказала Махира Амиргусейнова.

Она отметила, что в настоящее время Азербайджан ведет борьбу на двух фронтах, и информационная война в современном мире наиболее актуальна. По ее словам, будучи сильными, солидарными, решительными в СМИ и социальных сетях, мы можем достичь больших успехов.

"Современные информационные платформы сегодня бессовестно используются вражескими силами, злонамеренными людьми, а порой и просто завистливыми и предвзятыми кругами для распространения фальшивок, сфабрикованных материалов провокационного характера. Цель одна - инспирировать беспорядки, посеять раздор и создать внутренний афронт, атмосферу подавленности и поражения.

В таких случаях применяется широкий арсенал инструментов, от фейковых профилей и одноразовых телефонных номеров, и до методов психологического воздействия на зрительное, слуховое, эмоциональное восприятие. Одним словом применяются самые гнусные методы, чтобы затронуть тонкие человеческие чувства. Поддерживающие оккупационную политику Армении силы руководствуются принципом "на войне все средства хороши".

Радует, что большинство пользователей азербайджанского сегмента соцсетей не поддаются на провокации, разоблачают ложь и клевету, умеют отличить добро от зла и размещают правдивую информацию об истоках конфликта. Ведь одной из наших главных задач является доведение до мирового сообщества голоса истины, требования справедливости", - отметила Амиргусейнова.

Она добавила, что не считает правильным в сложившейся ситуации отвечать на провокации армян на их же языке. По ее словам, самый верный путь - демонстрировать солидарность, вести с армянами здоровую информационную войну, довести до мирового сообщества их истинную сущность.

"Наша армия на фронте дает провокатору адекватный ответ. Мы, в свою очередь, тесно сплотившись вокруг своего государства, Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, должны продолжать войну в тылу цивилизованными методами, но в более жесткой форме", - подытожила Махира Амиргусейнова.