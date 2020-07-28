Джейхун Байрамов: В то время, когда весь мир мобилизовался для борьбы с пандемией, Армения продолжает политику агрессии против Азербайджана

В то время, когда весь мир мобилизовался для борьбы с пандемией COVID-19, Армения прибегает к провокациям и диверсиям для обострения напряженности.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, выступая на вебинаре, посвященном вопросам влияния пандемии на региональное сотрудничество в Азии, сообщает Day.Az.

Министр подчеркнул, что Армения продолжает политику агрессии против Азербайджана, в результате которой оккупировано около 20 процентов азербайджанской территории. Более одного миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои исторические земли, став беженцами и вынужденными переселенцами: "В принятых СБ ООН четырех резолюциях по конфликту требуется незамедлительный, безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Тем не менее Армения продолжает игнорировать эти резолюции и документы других международных организаций, требующих прекращения агрессии".

Байрамов добавил, что 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в Товузском районе вдоль государственной границы между Азербайджаном и Арменией. В результате этой провокации погибли 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор ВС, а также один мирный житель: "Эта провокация Армении нацелена на срыв мирных переговоров и продолжение агрессии против Азербайджана и оккупации. Также это преследует цель отвлечения внимания от все более усугубляющихся внутренних проблем в самой Армении, вызванных некомпетентной деятельностью ее руководства и широким распространением в этой стране коронавирусной инфекции".

Касаясь международной реакции на провокацию Армении, министр отметил, что ведущие международные организации, такие как Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) и Организация исламского сотрудничества (ОИС), выступили с заявлениями, осудившими армянскую провокацию. В свою очередь при поддержке 120 государств-членов коммюнике, решительно осуждающее провокацию армянских вооруженных сил, приняло Координационное бюро Движения неприсоединения. Также глава МИД Азербайджана выразил глубокую признательность за проявление солидарности братской Турции.