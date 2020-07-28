https://news.day.az/politics/1257238.html Лейла Абдуллаева: Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы
Лейла Абдуллаева: Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы
Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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