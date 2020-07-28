Лейла Абдуллаева: Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы

Попытки захватнической Армении ставить условия или изменить формат переговоров неприемлемы.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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