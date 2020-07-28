Хикмет Гаджиев: Военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией служит интересам мира в регионе

Турция является гарантом доверия и мира как в региональном, так и глобальном масштабе.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на новостное агентство Daily Sabah.

По словам Гаджиева, Турция является проактивной страной, которая стала глобальной державой на многих фронтах.

"В то же время Турция является обширным государством, которое обеспечивает мир в различных регионах. Азербайджан гордится успехами Турции во многих областях. Турция является гарантом доверия и мира как в региональном, так и в глобальном масштабе. Благодаря политической и военной мощи Турции, террористическим элементам, таким как террористическая группа ИГИЛ, был нанесен серьезный удар. Турция прилагает огромные усилия во имя мира и стабильности во многих регионах, включая Балканы, Кавказ и Европу", - сказал Гаджиев.

Комментируя совместные военные учения, запланированные между азербайджанской и турецкой армиями, Гаджиев сказал, что это станет многозначительным сигналом для врагов страны.

"Турция сыграла большую роль в развитии вооруженных сил Азербайджана. Военное сотрудничество между нашими странами служит интересам мира в регионе. Эти совместные военные учения демонстрируют крепость партнерства между Турцией и Азербайджаном и солидарность наших стран", - сказал Гаджиев.

В свою очередь, отмечая недавнюю военную агрессию со стороны Армении, Гаджиев сказал, что данная страна должна образумиться.

"Проводимая Арменией политика затягивает в тупик как саму Армению, так и ее народ. Они не могут так продолжать. У Армении есть злонамеренные планы в отношении Турции, а также планы вторжения на азербайджанские территории. Это неприемлемо. Армения должна научиться жить в мире со своими соседями. Совместные с Турцией военные учения подадут сильный сигнал таким странам", - сказал он.