https://news.day.az/politics/1257277.html Группа военнослужащих и авиационная техника ВС Турции прибыли в Нахчыван - ФОТО - ВИДЕО
Группа военнослужащих и авиационная техника ВС Турции прибыли в Нахчыван - ФОТО - ВИДЕО
Группа военнослужащих и авиационная техника вооруженных сил Турции, привлеченные к азербайджано-турецким совместным широкомасштабным тактическим и летно-тактическим учениям с боевой стрельбой, прибыли в Нахчыван.
Как сообщает Day.Az, в ходе церемонии официальной встречи привлеченного к учениям состава на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии были исполнены Государственные гимны Турции и Азербайджана.
На военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии военно-транспортные и боевые самолеты ВС Турции, доставленные грузовыми самолетами, приводятся в готовность для участия в летно-тактических учениях с боевой стрельбой.
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