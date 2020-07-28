Группа военнослужащих и авиационная техника ВС Турции прибыли в Нахчыван

Группа военнослужащих и авиационная техника вооруженных сил Турции, привлеченные к азербайджано-турецким совместным широкомасштабным тактическим и летно-тактическим учениям с боевой стрельбой, прибыли в Нахчыван.

Как сообщает Day.Az, в ходе церемонии официальной встречи привлеченного к учениям состава на военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии были исполнены Государственные гимны Турции и Азербайджана.

На военном аэродроме Отдельной общевойсковой армии военно-транспортные и боевые самолеты ВС Турции, доставленные грузовыми самолетами, приводятся в готовность для участия в летно-тактических учениях с боевой стрельбой.