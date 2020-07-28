Австралийская газета о возобновлении деятельности террористической организации ASALA

Газета Turkish news press, издаваемая в Австралии на английском языке, на основании обращения в федеральный парламент Ассоциации азербайджанцев Австралии (AAA), функционирующей в Сиднее, опубликовала статью о планах армян возобновить деятельность террористической организации ASALA, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В статье под заголовком "ASALA возвращается!" содержится подробная информация об агрессии и актах вандализма армян, проживающих в ряде стран мира, против азербайджанцев, также проживающих в этих странах в связи с военной провокацией, совершенной армянскими вооруженными силами 12-16 июля на границе Азербайджана в направлении Товузского района.

В статье говорится о том, что фотографии, распространенные в интернете, на которых видно как в акции, проведенной в Лос-Анджелесе, участвуют представители армянской молодежи в майках с надписью ASALA ("Армянская секретная армия освобождения Армении"), вызывают большую обеспокоенность.

До внимания австралийских читателей было доведено, что более трех тысяч армян, преодолев кордон полиции, напали на 50 азербайджанцев. В результате этого нападения шесть человек, получивших тяжелые телесные повреждения, в том числе, азербайджанские женщины, были госпитализированы. Подобные преступления были совершены и в других городах Европы. В настоящее время полиция Лос-Анджелеса расследует это нападение на азербайджанцев как преступление на почве этнической нетерпимости.

В статье акцентируется внимание на то, что после 12 июля в интернете появились многочисленные видеоматериалы о нападении армян на мирных азербайджанских демонстрантов во многих городах Европы, на которых ясно видно, как армяне преследовали азербайджанцев и наносили им увечья.

В публикации также приводится информация об организации ASALA, известной террористическими актами, совершенными в разных странах.

В статье акцентируется внимание на том, что в отчете ЦРУ США за 1984 год под названием "Секретная армия во имя свободы Армении: продолжающаяся международная угроза" размещена подробная информация о преступлениях, совершенных этой организацией. Подчеркивается, что в 1980-х годах в Сиднее и Мельбурне были совершены теракты против турецких дипломатов. Несмотря на то, что ответственность за эти преступления взяла на себя ASALA, никто арестован не был.

В статье говорится, что члены турецкой и азербайджанской общин и сегодня хорошо помнят эти события, призывают правительственные структуры страны, местное население, депутатов проявлять бдительность, предотвращать армянский террор.

В статье также звучат требования о прекращении захватнической политики Армении против Азербайджана, политики, служащей созданию т.н. "великой Армении" за счет территорий соседних государств. Восстановление мира в регионе и в мире возможно только в результате прекращения Арменией оккупационной политики, говорится в статье.

К ней также приложены фотографии, подтверждающие вандализм армян.