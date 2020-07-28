Глава МИД Азербайджана провел переговоры с послом России

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Байрамов выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Россией в контексте стратегического партнерства, добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Было отмечено, что многоплановые азербайджано-российские отношения, развивающиеся на уровне стратегического партнерства, важны в интересах обеих стран и в целом для стабильности региона, а также открытия новых возможностей для прогресса. Была отмечена значимость регулярных взаимных визитов глав государств, а также официального визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию в конце прошлого года с точки зрения развития интенсивного диалога и сотрудничества между двумя странами.

Была выражена удовлетворенность развитием сотрудничества между двумя странами в целом в различных областях, в том числе в сферах промышленности, туризма, транспорта и связи, образовании.

Посол Бочарников поздравил Джейхуна Байрамова с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Он рассказал о широких перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. Отметив, что некоторые проекты были отложены в условиях глобальной пандемии, российский посол сообщил, что даже в этой ситуации обе страны продолжают сотрудничать, и Россия продолжает поддерживать Азербайджан, будь то по части медицинского оборудования, либо обмена опытом. Было отмечено, что во время пандемии двумя странами были приняты меры по возвращению граждан обеих стран.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, пресечения попытки нападения вооруженных сил Армении начиная с 12 июля в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, текущей ситуации в регионе, а также агрессивного поведения радикальных армянских сил против мирных азербайджанских демонстрантов и дипломатических представительств за рубежом.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о запланированной военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе, и нынешней ситуации в регионе. Было подчеркнуто, что этой провокацией армянская сторона не достигла какой-либо цели, наоборот, она вновь столкнулась с решительной позицией международного сообщества.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в то же время подчеркнул важность ведения реальных переговоров по существу. Ссылаясь на телефонный разговор с сопредседателем МГ ОБСЕ Игорем Поповым, министр Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан не участвует в переговорах ради ведения переговоров и требует переговоров, ориентированных на конкретные результаты.

Посол Бочарников отметил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта всегда находится в центре внимания его страны. По его словам, позиция России по урегулированию конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ ясна.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между двумя странами в рамках международных организаций, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.