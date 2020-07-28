Пашинян не смог сказать ни слова правды о боях в Товузе

РБК опубликовал сегодня эксклюзивное интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором тот попытался оправдать провокацию армянскими вооруженными силами артиллерийских боев на границе с Азербайджаном. В интервью Пашинян действовал по уже традиционной схеме "лги и рассчитывай, что никто не будет проверять", уверенный в том, что главное - это сказать нужные слова, а что будет в дальнейшем, не так важно, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Начав с фразы "мы должны ссылаться на факты", глава правительства Армении так и не смог сослаться ни на один, отдав предпочтение переворачиванию фактов с ног на голову. При этом ставшие неудобными заявления собственной команды он предпочел "забыть", как, к примеру, информацию министра обороны Давида Тонояна о том, что бои начались с того, что армянские артиллеристы обстреляли машину с азербайджанскими военными - или как измененную Тонояном же оборонную концепцию Армении, согласно которой армия должна перейти к "превентивным ударам" по азербайджанским позициям.

Вместо этого Пашинян посвятил значительную долю объяснений указаниям на неоднократные заявления Азербайджана о готовности "решить вопрос Нагорного Карабаха силовым путем", из которых якобы следует, что только Азербайджан и мог начать боевые действия. Азербайджан, безусловно, готов к возобновлению войны в том случае, если мирные переговоры полностью провалятся - ведь война до сих пор не завершена и армия Армении ежедневно ведет огонь по азербайджанским боевым позициям и селам - однако постоянно подчеркивает, что стремится к урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем и рассматривает его как лучший вариант.

Об этом Пашинян предпочел не вспоминать, представляя Баку как некое сосредоточие зла на Южном Кавказе, которому приходится противостоять Еревану. Для этого он, в частности, солгал, что для Азербайджана "силовая внешняя политика - единственный путь решения вопросов, и в том числе вопроса Нагорного Карабаха". Для лжи о нелогичной атаке именно на границе, не позволяющей никак добиться деоккупации Карабаха и прилегающих 7 районов Азербайджана, глава армянского государства не смог придумать ничего лучшего, чем объяснить это качественным видеонаблюдением на линии соприкосновения войск, как если бы в современных условиях ведения войны это составляло какую-либо проблему для ведения боев.

Далее Никол Пашинян перешел ко лжи, которую легко опровергнуть одним лишь взглядом на карту, заявив, что "между прочим, на этом направлении есть только одно азербайджанское село, тоже очень примечательный факт, а армянских сел там очень много", говоря об участке границы Товузского района и Тавушской области, где шли бои. Не вполне ясно, о каком "единственном селе" он сказал - об Агдаме, Алибейли, Гаджали или Дондар Гушчу. Все эти села и их население не только существуют в Товузском районе, но и были подвергнуты обстрелам в течение июльских боев, при этом по армянским селам ВС Азербайджана не вели огонь.

Затем Никол Пашинян постарался обратить всю ситуацию в свою пользу, заявив, что ВС Армении дали "такой отпор, что никто не ожидал", поскольку "реформы, что произошли за последние два года в Армении, оказались эффективны". Между тем бои прекратились лишь потому, что армянские боевые позиции были полностью разгромлены, и, как только со стороны Тавушской области не осталось ни одного орудия, способного вести стрельбу, азербайджанская армия прекратила боевые действия, так как только обеспечивала оборону, а не пыталась наступать на территории Армении, на которые Азербайджан никогда не претендовал.

Данное интервью в очередной раз показало, что современное руководство Армении верит в силу лжи и готово лгать на всех площадках, которые только ему будут предоставлены в расчете на то, что много раз повторенный фейк со временем обретет статус факта. Разумеется, это позиция проигрышная, и вопрос лишь времени, как быстро страсть к фейкам приведет Никола Пашиняна к политическому поражению.