Карабахский конфликт стал угрозой всей системе международной безопасности

Российский медиа ресурс Lenta.ru опубликовал пространный материал по теме армяно-азербайджанского конфликта: "Кем вы себя возомнили? Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах".

Получив новый информационный повод, оплаченный очередными жертвами неурегулированного конфликта, мировые СМИ уделили повышенное внимание этой теме.

Последняя военная операция ВС Армении на Товузском направлении азербайджанской границы наглядно продемонстрировала, что армяно-азербайджанский конфликт может стать производной региональной, или даже глобальной войны.

Незнание, непонимание, невольное или целенаправленное искажение реалий конфликта в информационном поле лишь усугубляет напряжение между сторонами конфликта и вовлекает в него все более широкий круг участников.

В этой связи хотелось бы внести ясность по ряду тезисов, опубликованных в данной статье:

Lenta.ru: "Эхо застарелого конфликта двух бывших советских республик уже докатилось до Москвы и Лос-Анджелеса, где произошли столкновения между представителями враждующих народов".

Это "эхо" - своего рода сигнал странам-сопредседателям МГ ОБСЕ, в том числе России и США, что лимит их бездействия в направлении урегулирования конфликта и необходимости принуждения армянского агрессора к миру исчерпан. Нагорно-карабахский конфликт в силу ряда причин стал угрозой всей системе международной безопасности.

Lenta.ru: "Место для столкновения показалось экспертам неожиданным - Товузский район".

Ответ на этот вопрос кроется в мотивации, кому было выгодно нанести неожиданный удар именно на этом направлении. Сегодня для многих очевидно, что Ереван пытался нанести удар по стратегическим коммуникациям, проходящим через данный регион Азербайджана с целью заблокировать транснациональные проекты, в которых Армения не участвует. Более того, армянские политики пытались вовлечь Россию и ОДКБ в военный конфликт, спровоцировать Турцию и разжечь его до масштаба крупной региональной войны. Цель - в очередной раз за чужой счет получить новые территории. Достаточно напомнить доктрину министра обороны Армении Давида Тонояна "Новая война - новые территории", озвученную им сразу по завершении Венской встречи, по итогам которой стороны обязались готовить общества к миру. И пока Азербайджан готовился к миру, Армения готовилась к войне с целью сохранения статус-кво, попытки легитимации захвата территорий Азербайджана и подготовке почвы для новых территориальных притязаний Еревана к соседним странам. Однако план Еревана провалился: Армения получила очередное военное и политическое поражение, ОДКБ на провокацию Тонояна-Пашиняна не среагировала, Запад осудил, Москва и Анкара договорились.

Lenta.ru: "Официально Нагорно-Карабахский конфликт начался 28 лет назад, когда Республика Арцах объявила о независимости, однако межэтнические столкновения в этом регионе происходили еще в начале XX века. Советские власти расчертили границы Азербайджана и Армении так, что спорная территория в 1921 году отошла Азербайджанской ССР с сохранением широкой автономии".

Российские журналисты применительно к Нагорному Карабаху постоянно употребляют определение "Республика Арцах" при отсутствии двойных кавычек. Это вызывает удивление, так как речь идет о российских, а не армянских СМИ, а Россия официально не признает установившийся в Нагорном Карабахе оккупационный режим "Республикой", впрочем, как и сама Армения. А вот ряд российских СМИ почему-то признают? Так же, как и определение "Арцах", тогда как это элемент армянского мифотворчества, не имеющий отражения в международно-правовой базе.

Спорная территория - вся территория Республики Армения. Последующий оккупационный период армянской истории - это следствие отсутствия опыта государственности как таковой и стратегия дальнейшего самоутверждения на территориях соседних стран.

Повседневной реальностью Нагорного Карабаха в составе Азербайджана было мирное сосуществование армянского и азербайджанского этносов. Столкновения на национальной почве были привнесены извне армянскими националистами и их внешними кураторами, нацеленными на распад СССР.

Lenta.ru: "Неизвестно только, как долго будут терпеть эти закавказские игры третьи государства, которые вовлечены в нескончаемые переговоры и вынуждены лавировать между сторонами ради соблюдения собственных интересов".

Возможно, здесь было бы уместнее поставить вопрос иначе: "Как долго третьи страны будут использовать этот конфликт в своих интересах, поощряя агрессора и способствуя сохранению преступного статус-кво? Этот конфликт могут устранить именно те страны, с подачи или попустительстве которых он и получил развитие. Факт оккупации территории одного государства другим в 21 веке является позорным пятном для всей цивилизации. Значит, и ответственность за эту ситуацию несет все международное сообщество, включая ООН и ОБСЕ.

Гюльнара Мамедзаде