Адалят Велиев встретился с главой Национальной демократической партии

Заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев продолжает встречи с руководителями политических партий, и накануне состоялась встреча с председателем Национальной демократической партии Туфаном Керимовым, сообщает Day.Az.

На встрече было отмечено, что армянские вандалы, в очередной раз нарушив все принципы и положения международного права, 12 июля с целью завладения более выгодных позиций, используя артиллерию, прибегли к военной провокации в направлении Товузского района Азербайджана, но благодаря адекватным мерам азербайджанской армии получили достойный отпор. Было отмечено, что на фоне очередной провокации захватнической Армении азербайджанский народ продемонстрировал высокий патриотизм. Завотделом сказал, что Совместная декларация, подписанная 43 политическими партиями, и декларации, в отдельности подписанные четырьмя политическими партиями, также однозначно демонстрируют единую солидарную позицию. Адалят Велиев добавил, что солидарность народа в этом вопросе существует не только в самой стране, но и представителей народа в различных странах мира.

На встрече было подчеркнуто, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане продолжается диалог власти с оппозицией, и в начале июля в формате видеоконференции была проведена встреча для проведения широких обсуждений между руководителями и представителями политических партий, представленных в Милли Меджлисе, и другими политическими партиями страны. Это показывает, что оппозиционные партии активно участвуют в формировании новой политической конфигурации в Азербайджане.

Завотделом Администрации Президента также отметил, что Азербайджан продолжает превентивные меры в сфере борьбы с пандемией COVID-19, и в соответствии с рекомендациями и поручениями Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Оперативном штабе при Кабмине проводятся постоянные обсуждения, осуществляются соответствующие ограничительные меры для борьбы с вирусом и снижения числа случаев заражения. Для целенаправленных и последовательных шагов в этой сфере из зарубежных стран привлечены специалисты, которые оказывают поддержку азербайджанским коллегам в лечении больных коронавирусом.

В заключение встречи Туфан Керимов отметил, что Национальная демократическая партия Азербайджана всегда готова стоять на защите государственности и территориальной целостности страны, а также содействовать диалогу власти и оппозиции и развитию новой политической конфигурации.