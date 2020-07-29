https://news.day.az/politics/1257388.html Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район - ФОТО
29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, посетив памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
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