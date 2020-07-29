Президент Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район

29 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Гобустанский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, посетив памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.