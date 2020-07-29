https://news.day.az/politics/1257391.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии модульной больницы для лечения больных коронавирусом в Гобустане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии модульной больницы для лечения больных коронавирусом в Гобустане - ФОТО
29 июля в Гобустане состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в больнице модульного типа.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре