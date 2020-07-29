Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии модульной больницы для лечения больных коронавирусом в Гобустане

29 июля в Гобустане состоялось открытие больницы модульного типа, предназначенной для лечения больных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в больнице модульного типа.

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