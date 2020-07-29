https://news.day.az/politics/1257406.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции части автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции части автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала - ФОТО
29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с проектом реконструкции части автомобильной дороги Баку-Шамахы-Муганлы-Исмаиллы-Габала.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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