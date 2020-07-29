Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы

29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Исмаиллы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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