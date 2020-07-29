Глупейшее заявление армянского премьера в мировой истории

28 июля Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК сделал глупейшее заявление, которое можно по своей тупости смело записывать в Книгу Рекордов Гиннеса.

Так, горе-политик с искушением заявил, что выступая за то, чтобы Ханкенди в переговорах представляла Армения, Азербайджан якобы фиксирует, что Нагорный Карабах является ее частью.

Далее, Пашинян начал повторять свою заедшую пластинку о том, что карабахскую проблему невозможно решить без властей Нагорного Карабаха.

Продолжая лить глупости одну за другой, революционер в кепочке попытался приплести каким-то образом международное сообщество, якобы оно признает Нагорный Карабах частью Армении.

"Если это так, то давайте констатируем это и пойдем вперед", - отметил Пашинян.

Трудно представить в мировой истории заявлений, схожих по глупости с изречениями премьера Армении...

Во-первых, позиция Азербайджана в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта ясна и непреклонна - Ереван должен вывести свои войска из оккупированных территорий, что и подразумевают четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

Во-вторых, ограниченный умом Пашинян видимо не знает значения выражения "армяно-азербайджанский конфликт". Для особо одаренных - это конфликт между Арменией и Азербайджаном, то есть он не предполагает какой-либо третьей стороны, о чем так упорно настаивает новоиспеченный политик.

В-третьих, международное сообщество как раз-таки признает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. "Независимость" Нагорного Карабаха, не признана ни одной страной-членом ООН (кстати, в том числе и Арменией). Ни одна страна мира за весь период оккупации не признавала и не признает никакие выборы на оккупированных территориях.

Нет, господин Пашинян, завязывайте с идеей давать интервью, не ваше это дело...

М. Ахмедов