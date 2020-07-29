Джейхун Байрамов принял посла Индонезии в связи с завершением его дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Индонезии в стране Хуснана Бей Фанани в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Day.Az, глава МИД с удовлетворением отметил развитие сотрудничества между двумя странами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он подчеркнул сотрудничество между странами в рамках различных международных организаций, в том числе Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Джейхун Байрамов выразил признательность послу Индонезии за однозначную поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Министр подробно проинформировал дипломата о политике агрессии Армении, представляющей угрозу миру и безопасности в регионе, а также о недавней спланированной военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе. Было подчеркнуто, что Армения, не добившаяся своих целей этой провокацией, столкнулась с решительным осуждением своих действий со стороны международной общественности.

Посол Хуснан Бей Фанани выразил соболезнования семьям азербайджанских военнослужащих, погибших вследствие провокации ВС Армении на границе, а также правительству Азербайджана. Он еще раз подчеркнул однозначную поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Хуснан Бей Фанани отметил, что за время работы в Азербайджане он приложил все усилия для развития отношений между двумя странами, а также подчеркнул наличие потенциала для развития сотрудничества в ряде сфер. Он выразил уверенность в том, что взаимные визиты между двумя странами внесут вклад в дальнейшее развитие двусторонних связей.

Глава МИД Азербайджана пожелал дипломату успехов в его дальнейшей деятельности.