Армянский "Реалист" в российско-арабском мире

В российском информационном пространстве функционирует ряд ресурсов - агентов армянской политической сети. Один из них - информационное агентство "Реалист", которое возглавляют дашнак Саркис Цатурян и армянин в образе египтянина Элдииб Амр Мохамед. Достаточно внимательнее изучить фото последнего...

Армянская этнокорпорация имеет свои "филиалы" почти во всех ключевых странах и регионах мира, в том числе в арабском регионе. Армяне компактно проживают и эффективно политически взаимодействуют в ряде стран арабского мира - Ливии, Ливане, Египте, Сирии и других, чем и объясняются периодические выпады представителей ряда арабских стран против Азербайджана и Турции.

Армянские боевики из этого региона мира активно участвовали в армяно-азербайджанской войне, они и сейчас в качестве наемников находятся в скрытом резерве армянской армии.

Но армянские адепты особо активны в информационных войнах. С этой целью они приоритетно используют информационное пространство крупных, влиятельных стран. И в этом смысле особо не повезло России, где армянский этнос является управляющим пулом российских медиа.

Дашнак Цатурян и армянский Мохамед создали себе такое агентство "Реалист" с призмой отражения процессов в России и арабском мире, но с армянскими акцентами.

Достаточно проанализировать недавнюю публикацию "Мохамеда" на сайте "Реалиста", а точнее ео интервью своему же сайту: "Кто должен нести ответственность за обострение на армяно-азербайджанской границе?".

И тут Амр Элдииб, тот, который якобы Мохамед, выдает материал в лучших традициях армянской пропаганды, при полном отсутствии элементарного баланса и объективности.

Опустим тот момент, когда "Мохамед" восторгается "силой" и "доблестью" оккупационной армянской армии, якобы выбившей ВС Азербайджана с "армянской административной территории". Он также выражает свое почтение Пашиняну за "победу" в этой войне и почему-то торжествует и считает, что "Армения сумела добиться дестабилизации внутриполитической обстановки в Азербайджане".

Как представляется, дестабилизация достигла критической точки в умах армянских апологетов, даже не утруждающих себя изучением реальной ситуации (в Азербайджане сохраняется стабильная общественно-политическая ситуация) и занятых распространением ложных мыслеформ в сети.

"Мохамед" не стесняется утверждать, что "Армения не обращалась за просьбой к России или к кому-то еще". Тогда как армянский МИД - от министра Мнацаканяна до посла Тоганяна - атаковал ОДКБ своими призывами о помощи, испуганный Пашинян спешно умчался в Минск на поклон к евразийским "партнерам", и параллельно Ереван провел безуспешные переговоры с НАТО.

Чтобы уж совсем не выглядеть лжецом, армянский "Мохамед" все же процитировал посла Армении в России Вардана Тоганяна, который ​ заявил, что "в Ереване очень рассчитывают на посреднические усилия Москвы в деле завершения боестолкновений на армяно-азербайджанской границе..."

Как видно, не зря рассчитывали. И не просто так Пашинян в своем интервью РБК заверил Москву в "большой любви армянского народа к России". И в эту "армянскую любовь", судя по всему, опять поверили и приняли покаяние известного русофоба. Однако Пашинян будет "любить" Россию до тех пор, пока не найдет другое лекарство от страха, пока другие внешние кураторы не обозначат свою поддержку Еревану.

Однако Амр Элдииб непреклонен и уверен, что "Ереван никого не просил", и посол лишь унизил свою страну.

"Мохамед" также навязывает мнение, что "Армения благодаря своим вооруженным силам становится влиятельной региональной страной", и даже подчеркивает роль армянской армии "в деле стабилизации обстановки в Закавказье". Назвать армию страны-агрессора, оккупировавшую территории другого государства, "фактором стабильности", мог только самый продажный журналист, самый беспринципный эксперт и абсолютно лишенный совести человек.

Видимо, именно таковым этот эксперт и является, иначе его не пригласил бы к сотрудничеству столь одиозный тип, как главный редактор "российского" информационного агентства "Реалист" Саркис Цатурян.

Последний запомнился своими неадекватными армянскими националистическими суждениями в программе "Время покажет" на Первом канале РФ, где он является частым гостем.

Напомним, что это тот самый Цатурян, который назвал требования ликвидировать памятную табличку Гарегину Нжде в российском Армавире "вандализмом" и потребовал от компетентных органов дать им не только моральную, но и нормативно-правовую оценку.

Более того, будучи гражданином России, Цатурян обещал, что в противном случае эта дискуссия перерастет в политический скандал между Москвой и Ереваном, последствия которого для России будут непредсказуемыми.

"Армяне живут не только в России и Армении, но и в других странах мира. Диаспоры во Франции и США возмущены не меньше, чем диаспора в России. Армяне Европы и США могут потребовать от своих и союзных лоббистских структур ввести персональные санкции против российских лиц, которые провоцируют акты вандализма в отношении армянских национальных памятников", - так открыто угрожал России Цатурян, ссылаясь на защиту от Палаты представителей Конгресса США, которая, по его мнению, "продемонстрировала возросшую активность" в пользу армян.

А сегодня Цатурян вновь "патриот" России, как и Пашинян - "друг" России, а Амр Элдииб - "египтянин" и "мусульманин".

Кстати, последний сообщил о своих планах в скором времени посетить Армению. Не вызывает сомнений, что будучи редактором якобы российского сайта, он сделает все возможное, чтобы укрепить отношения Армении с Египтом. Он даже не скрывает этого: "Каиру и Еревану есть о чем поговорить".

Он также намекает, что в Египте есть сильная армянская диаспора, эмиссаром которой он является.

Остается только догадываться, о чем "есть поговорить" в Ереване этому "Мохамеду", оскорбляющему имя мусульманского пророка.

Алла Михайлова