https://news.day.az/politics/1257806.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции - ФОТО
29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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