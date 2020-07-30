Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции

29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется