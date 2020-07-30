Президент Ильхам Алиев поручил назвать улицу именем генерала Полада Гашимова

Одной из улиц Габалы будет присвоено имя погибшего генерала ВС Азербайджана Полада Гашимова.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее поручение дал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Отметим, что 29 июля глава государства принял участие в открытии автодороги Эмирван-Вандам в Габалинском районе. В ходе мероприятия Президент Ильхам Алиев рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам, и дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах для увековечения его памяти.

