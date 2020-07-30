В Габалинском районе будет пробурено 10 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Габалинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Габалинского района с населением 14 880 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 700 тысяч манатов.