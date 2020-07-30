Пашинян уводит Армению от России и сдает ее Соросу

Пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян в Facebook определенно задел премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Причем настолько, что политик решил непременно ответить и дал интервью РБК ТВ, специально пригласив для этого журналистов телеканала в Ереван. Чем так неприятны главе Армении слова главреда российского СМИ, попыталась разобраться "Лента.ру", передает Day.Az.

Для начала необходимо посмотреть на контекст, в котором происходила медийная баталия: за последние две недели вооруженные столкновения на азербайджано-армянской границе и в Нагорном Карабахе унесли два десятка жизней; Армения и Азербайджан стоят на непримиримых позициях, обвиняя друг друга в провокациях и обстрелах мирных сел. Ситуацию вряд ли можно назвать адекватной, поэтому вполне понятна тональность обращения армянки по национальности Маргариты Симоньян к официальному Еревану, начавшему конфликт: "Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?" Симоньян также назвала руководство Армении "горсткой вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести".

Являясь при этом главой крупнейшего российского международного СМИ, главред RT не смогла обойти ряд поступков действующего кабинета министров в отношении России - исторического союзника Армении. По мнению Симоньян, в ответ на все добрые дела и поступки, которые сделала Россия в отношении Армении, наше государство не получило ничего. "В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении", - пишет главред RT. "Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. (...) Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. (...) Вы выгнали российских бизнесменов-армян. (...) Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию (...) Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и "настоящих" - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть". По ее словам, теперь, когда на границе война и само существование текущего режима оказалось под угрозой, армянское правительство вспомнило, что Россия снова должна спасать Армению. Относительно самой войны Симоньян высказалась предельно ясно: "Остановитесь! Просто остановитесь, пока не поздно".

Союзники

Ответ Никола Пашиняна прозвучал с разницей в несколько дней. Комментируя претензии относительно ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году, Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ. "В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер - это армянский народ. Это очень важный нюанс", - сказал премьер. По его словам, очень многие деятели в течение долгого времени представляли себя в качестве единоличного союзника России, но союзник России - армянский народ".

Отвечая на претензию по поводу работы НКО, глава правительства Армении отметил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году. "Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Кочарян занимал пост президента с 1998 по 2008 год, а Серж Саргсян - с 2008 по 2018 год.

Со слов премьер-министра получается, что Армения всегда в постсоветский период активно выстраивала взаимоотношения с Западом в первую очередь. Однако факты говорят о том, что стратегические государственные посты (вроде главы Совбеза) или министерские портфели выходцы из НКО, аффилированных с Джорджем Соросом, стали получать именно после "бархатной революции" 2018 года. Кстати, в числе тех, кто выходил на улицы, чтобы поддержать Пашиняна, также было подозрительно много представителей именно соросовских НКО.

Партнерская помощь

О том, что связи с одиозным американским олигархом-политтехнологом сохраняются в Армении до сих пор, может свидетельствовать также активная помощь его организаций в борьбе с коронавирусом. Например, как стало известно 20 июля, фонд "Открытое общество - Армения" выделил на борьбу с коронавирусом более 600 тысяч долларов. Примечательно, что, наряду с Украиной, Армения стала одной из редких стран СНГ, отмеченных подобной поддержкой со стороны Джорджа Сороса. "Фонд "Открытого общества - Армения" вместе со своими партнерами и правительством РА продолжает следить за происходящим в стране", - отмечалось в заявлении фонда.

Примечательно, что при этом выступающие с антисоросовской критикой Армении активисты организации "ВЕТО" подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов Армении. Так, в конце января этого года учредитель ВЕТО, антисоровский активист Нарек Малян и учредитель оппозиционной политической партии "Адекват" Константин Тер-Накалян были подвергнуты приводу в полицию, согласно официальным данным, по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия. Напомним, движение "ВЕТО" ставит своей целью добиться запрещения деятельности организации американского миллиардера Джорджа Сороса на территории Армении.

Американский связной

В армянской политике в последнее время становится все больше людей, так или иначе связанных с Соединенными Штатами. Так, в июне прошлого года бывший мэр американского города Глендейл Заре Синанян стал в правительстве Армении комиссаром по вопросам диаспоры. Эта должность была учреждена совсем недавно после упразднения Миндиаспоры и оптимизации кабинета министров. Как пишет "Спутник", он известен как радетель ЛГБТ-сообщества и его особых прав. В прошлом году за свою деятельность на этой ниве политик получил премию американской общественной организации Equality Armenia, внедряющей гендерное просвещение и легализацию однополых браков в "отсталой" Армении.

Еще одна неоднозначная фигура в высших политических кругах Армении - новый глава Минюста 27-летний Рустам Бадасян. Еще до назначения в прессе циркулировали слухи о том, что его кандидатуру лоббировала исполнительный директор соросовского фонда в Армении Лариса Минасян. Кстати, одним из направлений деятельности Бадасяна, о которых стало известно недавно, оказалась работа с госдеповским специальным советником по борьбе с коррупцией, выделенным американским правительством для Армении. В документе, с текстом которого ознакомился телеканал RT, говорится: " (...) советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности". Помимо этого, специалист должен консультировать власти Армении по вопросам разработки и реализации реформ в правоохранительной сфере. Ему предстоит взаимодействовать с Минюстом и другими органами правопорядка.

"Свои люди" у Сороса и в Совбезе Армении, и в Специальной следственной службе (ССС). Например, брат начальника ССС Армении Сасуна Хачатряна - председатель совета правления фонда Сороса, а секретарь Совбеза Армении Армен Григорян - выходец из Transparency International. Оба они были назначены на должности сразу после "бархатной революции".

В тесной связке

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян в одном из интервью как-то сказал, что деятельность Сороса несет угрозу Армении. Вскоре после этого резонансного заявления Ванецян ушел в отставку, громко хлопнув дверью, а на его место был назначен Аргишти Кярамян, не проработавший в спецслужбах ни дня. Но само по себе подобное заявление пусть и бывшего, но сторонника Никола Пашиняна много о чем говорит.

В частности о том, что с момента прихода нового главы правительства к власти в Армении проявились новые тренды - отказ от российских телеканалов в местной вещательной сетке и закрытие последних передач на русском языке. Вместе с этим в канун конституционного общероссийского голосования Общественное телевидение Армении демонстрировало заявления Алексея Навального против поправок в Конституцию РФ.

Не стоит забывать и о том, что в Армении ведется преследование российского бизнеса, о чем почти открытым текстом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в контексте настойчивых требований армянского руководства о снижении цен на российский газ.

Суммируя все вышеперечисленное, можно с большой долей уверенности сказать, что до тех пор, пока в Армении ключевые посты будут занимать бывшие представители проамериканских НКО, эта кавказская республика будет создавать все новые точки напряжения в межгосударственных отношениях, а пост Маргариты Симоньян приоткрыл завесу над этой проблемой на официальном уровне. И мгновенная реакция на него со стороны Пашиняна лишь укрепляет это предположение.