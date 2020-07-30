В Положение об Информационной системе «Электронное сельское хозяйство» внесены поправки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправок в Информационную систему "Электронное сельское хозяйство", утвержденную указом главы государства № 897 от 23 декабря 2019 г.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в Положение вносятся нижеследующие изменения:

В конце подпункта 1.1. 5.1.23 знак "точка" заменяется знаком "двоеточие", и добавляется подпункт 5.1.24 следующего содержания:

"5.1.24. информация о теплицах, где выращивается сельскохозяйственная продукция, холодильных складах и зерновых элеваторах";

В подпункт 1.2. 7.1.1 добавляется 13-й абзац следующего содержания:

"13. Вносить информацию о выращиваемой в теплицах сельскохозяйственной продукции по отчетной форме, установленной Информационной системой "Электронное сельское хозяйство";

К подпункту 1.3. 7.1.3 добавляется 10-й абзац следующего содержания:

"10. Вносить информацию о зерновых элеваторах и холодильных складах, используемых для хранения заготовленной фермером продукции по отчетной форме, установленной Информационной системой "Электронное сельское хозяйство".

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.