The Washington Post с подачи Сороса нападает на Азербайджан

Сколько стоит американская демократия? Нет, она не бесценна, она имеет свою цену и, судя по всему, многие в самих же Штатах оценивают ее достаточно невысоко, превращая в орудие интриг и провокаций.

Газета The Washington Post выступила с редакционной статьей, посвященной "проблемам" со свободами и правами в Азербайджане. К сожалению, мы нередко бываем свидетелями публикаций клеветнического содержания в адрес нашей страны на страницах этого, надо сказать, старого, но уже разоблаченного в прислуживании определенным политическим кругам издания. Одно дело, когда их пишет какой-то проплаченный журналист, автор с армянской фамилией или некий эксперт, считающий себя знатоком нашего региона. Другое, когда само издание выступает с редакционным материалом, высказывая якобы свою собственную позицию. А на самом деле это просто отражение позиции соросовсой шушеры и проармянских кругов, у которых собственные интересы синхронно переплетаются с интересами радикальной оппозиции, или же, если назвать по-иному, раздробленной, гниющей пятой колонны.

На этот раз Washington Post подошла к теме "прав и свобод" через акцию в поддержку азербайджанской армии, состоявшуюся в Баку 14 июля. Точнее через провокацию, устроенную деструктивными силами, решившими воспользоваться благородным порывом азербайджанской молодежи в неблагородных целях. В ситуации, когда на улицы вышли десятки тысяч людей, эти силы попытались реализовать то, о чем с середины 90-х им приходилось только мечтать - дестабилизировать обстановку в столице и решить под шумок собственные задачи.

Как всем известно, провокаторы не нашли поддержки среди граждан, поэтому все закончилось быстро, без последствий для политической стабильности в стране, но с последствиями для самих деструкторов. По факту устроенных беспорядков задержан ряд лиц, идет следствие.

Что не так?

C подачи Сороса и его структур всякого рода "международные правозащитники" объявили совершенно закономерную реакцию государства и правоохранительных структур Азербайджана чуть ли не "репрессиями", завыли о правах и свободах. Некоторые из них пошли еще дальше, обвинив патриотически настроенную азербайджанскую молодежь в глупости и ангажированности, а Азербайджан - в "провокациях" против армян.

Все это было ожидаемо. Не удивили и прозвучавшие в унисон обвинения в адрес Баку, нашедшие место в редакционной статье Washington Post. Если даже представить себе, что это позиция самого американского издания, то ребром стоит вопрос, настолько оно вообще знакомо с ситуацией в Азербайджане, чтобы судить о таких вещах столь категорично? Очень сомнительно. Думается, как это обычно бывает, подобная статья, направленная против Азербайджана, просто кому-то нужна и кем-то заказана. А кому нужна и кем заказана, это просто риторический вопрос, ответ на который и так ясен.

Азербайджанское государство имеет полное право решать внутриполитические вопросы так, как это нужно самой стране. Интересы стабильности и безопасности Азербайджана находятся в приоритете у официального Баку. И не ошибемся, если скажем, что предпочтение именно этим принципам отдают власти любой страны. Той же Америки.

Давайте посмотрим, что происходит в самих Соединенных Штатах в последние месяцы. Страну сотрясают протесты и беспорядки, и граница между ними давно стерлась. Любой протест перерастает в разгром, вандализм и массовое хулиганство. Если это является проявлением торжества американской демократии, то американцам можно только посочувствовать. На фоне пандемии и экономического кризиса происходящее приобретает еще более мрачный оттенок.

Судя по всему, настоящие авторы статьи в Washington Post из тех, кто слишком сильно приложили руку к последним событиям в этой стране. Да так, что власти не в состоянии остановить развитие деструктивных процессов. Может, поэтому американская полиция затрудняется в выборе средств, насилие стало обычным делом и ситуация усугубляется настолько, что уже на грани бесконтрольности.

Дело в том, что предупреждения о радикальном характере движения "Black Lives Matter" (BLM) оппоненты Д.Трампа получали еще в 2015 году. По утверждению российского политолога, американиста Дмитрия Дробницкого в Сеть была "слита" методичка для демократических кандидатов, участвующих в выборах в Конгресс. В данной методичке, которую подготовил в 2015 году Демократический комитет организации предвыборной кампании в Конгресс (DCCC), описываются рекомендуемые методы взаимодействия с группировкой BLM.

В этой методичке движение BLM характеризуется как радикальное: "Демократическим политикам рекомендуется не поддерживать никаких пунктов повестки BLM, но при этом обязательно налаживать с ней "рабочий контакт" - назначать контактных лиц для диалога, выражать сочувствие их озабоченностям, ни при каких обстоятельствах не злить активистов противоречивыми высказываниями, но держать дистанцию".



При этом Дробницкий подчеркнул, что как минимум с одним пунктом методички у демократов возникли проблемы: "Что ж, похоже, всё оказалось куда сложнее, чем казалось в далеком уже 2015-м. Дистанцироваться от уличных радикалов оказалось не так просто".

Вот отсюда и утверждения о том, что противники Трампа делают все возможное для того, чтобы подставить американского президента. Те же методы используются и для правительств различных стран и подобные Washington Post издания выполняют при этом немаловажную миссию.

А очень хочется спросить, какая разница между теми событиями, которые происходили в 2014 году в городе Фергюсон штата Миссури и событиями в Глендейле. Разве тогда президент США Барак Обама не заявлял, что полностью поддерживает решение Минюста США не предъявлять обвинений полицейскому, застрелившему безоружного подростка?!

Если в США расизм, полицейский произвол, неуважение к правам человека носят системный характер, то кого и за что обвиняют те круги, которые заказывают очернительные статейки на страницах популярных изданий?

Буквально на днях в Нью-Йорке во время митинга несколько протестующих были похищены полицейскими в штатском и увезены на неизвестных транспортных средствах в неизвестном направлении. После того, как по поводу случившегося поднялся шум, полиция заявила, что задержанные повредили полицейские камеры, однако никаких доказательств их вины представлено не было.

Именно подобные действия американской полиции запускают маховик дестабилизации в этой стране. В США полицейские наделены негласным правом даже убивать. Известны сотни случаев, когда полицейские, чтобы не утруждать себя задержанием предполагаемого преступника, просто застреливали людей. История с Джорджем Флойдом стала последней каплей, прорвавшей терпение общества.

Очень странный подход к правам и свободам, не правда ли? Последние события в США показали, что за красивой витриной "американской демократии" правил бал беспредел и полицейский произвол. Права человека являются просто привлекательной вывеской и орудием, которое широко используется против интересов других стран и народов.

Ни одно правительство в США не в состоянии обеспечить безопасность собственного народа, но при этом некоторые круги этой страны пытаются учить демократии и законности другие страны, где ситуация гораздо более контролируема и стабильна.

А ситуация в Азербайджане действительно стабильна. Окопавшиеся за рубежом местные "демократы", а в реальности - провокаторы и предатели, кормят зарубежную публику, мягко говоря, неправдой. В Азербайджане нет массового недовольства властями, нет заказа на массовые акции. Временами имеющие место акции оппозиции проводятся свободно, если санкционированы, и очень аккуратно рассеиваются полицией, если незаконны. Права правами, но законы нужно уважать. Что бы там не вещали "голоса", азербайджанская полиция при наведении общественного порядка ведет себя очень терпимо даже к явным провокаторам.

Говорим мы обо всем этом к тому, что Washington Post, выдавая антиазербайджанскую редакционную статью, просто искажает реальность. Издание вряд ли имеет вообще какое-то представление о структуре, качественных и количественных характеристиках местной радикальной оппозиции в Азербайджане. Вставать на защиту этих лиц, не зная досконально, что происходит на политическом поле Азербайджана на самом деле, просто непрофессионально. И тем более, недостойно для подобного авторитетного издания петь с чужого голоса. В ситуации, когда армянство объявило крестовый поход против Азербайджана по всему миру, антиазербайджанские круги реализуют свои задачи, используя для этого самые известные и авторитетные издания. Это понятно. Но авторитетным и известным изданиям не следует пятнать репутацию, выполняя подобные заказы. Объективность и беспристрастность - это лучший способ сохранить лицо. Несправедливые и явно ангажированные обвинения в адрес Азербайджана - это не тот путь, который ведет к установлению истины.

И вообще, займитесь, пожалуйста, своими проблемами. У американцев и Америки их сегодня предостаточно...

Зульфугар Ибрагимов