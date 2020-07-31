Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире

По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

"Должен отметить, что в настоящее время коронавирусные больные получают лечение в 46 больницах нашей страны. 41 из этих больниц была построена или капитально отремонтирована, оснащена современным оборудованием за последние 16 лет. Представьте себе, если бы мы в свое время не занимались этой работой, то сегодня наши возможности могли быть очень ограниченными. Несколько лет назад в Шеки, вот напротив этой больницы модульного типа была открыта большая больница примерно на 200 коек. Сегодня во всех наших городах функционируют или в течение ближайшего года начнут функционировать современные больницы. Мы создали инфраструктурную базу нашей системы здравоохранения. В этой больнице есть и реанимационное отделение, завезены аппараты искусственного дыхания. Как вам известно, для эффективной борьбы с коронавирусом выделены очень большие средства. Они направлены на приобретение оборудования, лекарств, другие вопросы. Я сказал, что будет выделено столько средств, сколько необходимо. Лишь бы люди поскорее выздоровели, и мы могли выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что до пандемии на территории страны у нас было всего шесть лабораторий.

"Возможно, для обычного режима этого было достаточно. Но на сегодняшний день в Азербайджане проведено 700 тысяч тестов. По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире. В результате массового проведения этих тестов мы выявляем больных и привлекаем их к лечению. В результате оперативных мер количество лабораторий сегодня достигло 31. Мы планируем довести количество этих лабораторий до 45. Этот вопрос также находит решение. Увеличивается коечный фонд, больные с коронавирусом лечатся в самых современных больницах, в том числе в лучшей нашей больнице "Ени клиника". В настоящее время там размещены 360 больных. Как вам известно, деятельность этой клиники организуется поэтапно", - сказал Президент Ильхам Алиев.