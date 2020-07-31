Цифры подтверждают: карантинный режим в Азербайджане принес впечатляющие результаты

Меры правительства Азербайджана по предотвращению пандемии с самого начала являются целенаправленными и служат конкретным целям. Они также полностью отвечает требованиям общественного здравоохранения и национальной безопасности Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Начиная с марта, за короткий период времени данные меры начали давать ощутимый эффект. В свое время ряд стран смотрел на ​​пандемию сквозь пальцы. Лишь спустя несколько месяцев, когда стало ясно, что коронавирус - это серьезный вызов человечеству, оказалось, что превентивные шаги Президента Ильхама Алиева были очень своевременными. Это является показателем дальновидности политики главы государства", - считает эксперт.

По мнению нашего собеседника, принятые в Азербайджане меры дают положительный эффект, что отражается на сегодняшней статистике инфицирований.

"Сегодня весь процесс находится под контролем правительства. Всякий раз, когда увеличивается масштаб распространения пандемии, соответствующие структуры правительства Азербайджана немедленно применяют превентивные и нейтрализующие меры. В целом, противоэпидемические мероприятия в нашей стране являются полностью адекватными", - полагает Гулиев.

По его словам, применение строгого карантинного режима носило целенаправленный характер.

"Если анализировать все меры за последние четыре месяца в хронологической последовательности, станет ясно, что все шаги по ужесточению и смягчению полностью соответствовали реальной ситуации в стране.

Когда правительство шло на ужесточение карантинного режима, то у граждан повышалось чувство ответственности и мы достигали серьезных результатов в предотвращении распространения пандемии. Но как только карантин смягчали, то в поведении общества начинала проявляться недисциплинированность, что сразу же приводило к увеличению количества заразившихся", - пояснил он.

Гулиев отметил, что карантин пришлось ужесточить, чтобы защитить общество от стремительного распространения пандемии коронавируса и минимизировать потери.

"Обществу следует с пониманием относиться к ужесточению карантинного режима, поскольку этот шаг вытекал из эпидемиологической ситуации в стране на данный период времени", - заявил эксперт.

Продолжая тему, он также сказал, что каждый гражданин должен осознавать, что он не может вести себя безответственно до момента появления вакцины от коронавируса, поскольку он также может стать источником опасной болезни для общества.

"Поэтому граждане должны проявлять максимальную ответственность. Есть ряд простых правил: нужно соблюдать гигиену, поддерживать социальную дистанцию, носить маску и как можно меньше находиться в общественных местах. Если мы будем соблюдать эти требования, то защитим не только свое здоровье, но и обеспечим национальную безопасность", - подытожил Айдын Гулиев.

Абдул Керимханов