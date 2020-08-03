В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный период

В связи с началом второго учебного периода 2020 учебного года во всех воинских частях был проведен строевой смотр личного состава, проверены материально-учебная база и оснащенность подразделений.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны, на мероприятиях были названы основные цели и задачи на учебный период, было отмечено, что учения и занятия будут проводиться постоянно с целью улучшения централизованного управления войсками и достижения скоординированных действий.

Командиры подразделений обязались приглашать на соревнования других командиров подразделений, чтобы определить лучших в боевой подготовке в новом учебном периоде.

После торжественного марша в соединениях и частях были проведены первые занятия нового учебного периода с целью координации взаимодействия войск Нахчыванского гарнизона.

В подразделениях уточняются боевые задачи, а войска по тревоге привлекаются к занятиям по боевой подготовке в ночное и дневное время.