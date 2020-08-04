Пашинян за спиной у Москвы договаривается о военном соглашении с США

31 июля подписан меморандум о взаимопонимании между "Группой дружбы Армения-США" армянского парламента и "Комиссией по армянским вопросам" Палаты представителей Конгресса США, что произошло с участием посла США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, меморандум был подписан в режиме онлайн.

Однако дальнейшее развитие сотрудничества Армении с США заметно диссонирует с недавними заверениями Пашиняна О "большой любви армян к России". И армянские СМИ продолжают поносить Россию и бахвалиться особым вниманием США к своей стране.

"О важности развития армяно-американской парламентской связи мы говорили еще до революции (Армения давно встала на прозападный путь, еще при Саргсяне - авт). Этот канал армяно-американской связи имеет многофункциональное значение и для общей региональной военной политики. Азербайджан и Турция выражают достаточно нескрываемое недовольство и озабоченность региональной позицией США, открытым текстом намекая, что для Штатов они не являются первоочередными партнерами", - пишут армянские СМИ, тем самым подтверждая, что США являются приоритетным внешнеполитическим партнером не для Турции и Азербайджана, а именно для Армении.

"Армения должна не успокаиваться этой реалией, а работать активнее, углубляя региональный военно-политический компонент в вопросе армяно-американских отношений", - сообщает страна-член ОДКБ.

Подчеркиваем: Армения - член ОДКБ, а развивает военное сотрудничество с американцами и НАТО.

И потом, что значит - "Армения не должна успокаиваться и должна углублять характер военных отношений с США?

То есть, армянские СМИ фактически подтверждают, что это Ереван при поддержке США развязал военную атаку на границу Азербайджана с тем, чтобы спровоцировать Турцию и Азербайджан и втащить Россию в эту ловушку?

США - внерегиональный игрок, но Армения, будучи членом ОДКБ, развивает военные отношения с США. Ведь США - геополитический оппонент России и противник интеграции государств Евразии. Очевидно, что Армения используется Вашингтоном для дестабилизации ситуации в нашем регионе, иначе с какой стати американцы будут так углублять военные отношения с Арменией?

"Армяно-американские отношения отнюдь не являются теми отношениями, которые являются нормальными лишь на бумаге, а по содержанию нет", - горделиво подчеркивают армянские СМИ.

То есть, Ереван действительно является форпостом, только не России, а США. Армяне сообщают, что с участием США и Армении в регионе будет выстраиваться новая архитектура региональной безопасности, а потому конкурентов надо перессорить, ослабить, нейтрализовать. Вот почему США и Армения были так заинтересованы в столкновении России, Турции, Азербайджана. Ведь не зря же глава Минобороны Армении провел консультации с послом США за пару дней до атаки на Азербайджан.

При этом армяне настолько заврались, что утверждают, будто Эрдоган умолял Путина защитить Турцию и "сдержать" Армению.

"Эрдоган попросил Путина использовать связи с Арменией, чтобы ослабить напряженность. Иначе говоря, попросил Путина, во всяком случае, по словам пресс-секретаря Эрдогана, чтобы последний сдержал армян", - пишут армянские СМИ.

Однако если Эрдоган и просил Путина "сдержать Армению", то лишь с одной целью, чтобы убрать с дороги моську, который пытается столкнуть две державы. Турция, как и Азербайджан, не намерены портить отношения с Россией, тем более из-за Армении.