Бейрутская трагедия как результат кризиса безопасности

Бейрут... Почти половина города зияет окнами с выбитыми стеклами. А порт и сторона Зейтун Бей напоминает Нагасаки после ядерной бомбежки.

Государство, и так находящееся в жестких тисках многочисленных кризисов, сейчас вынуждено изыскать все средства для того, чтобы просто, выжить.

Так и не оправившаяся после многомесячных акций протестов, шествий и митингов, когда принцип "все против всех" был избран всеми сторонами противостояния; когда президента освистывали, а в премьера кидались тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, когда ливанский фунт дешевел на глазах - бейрутцы говорили, что хуже этих напастей быть не может.

Оказывается, столицу бьющегося в конвульсиях государства сотрясет взрыв и в том взрыве погибнут надежды на скорое разрешение проблем.

... Взрыв, эквивалентный 2,2 килотоннам тротила, разрушил здания, находящиеся вблизи порта... У домов в радиусе двух километров были выбиты стекла. Общий ущерб власти оценивают в сумму от трех до пяти миллиардов долларов.

Ударная волна разрушила фасады жилых, складских и офисных зданий.

Трехдневный траур объявлен в Ливане. Жертвами взрыва в порту Бейрута стали более 100 человек, ранения и травмы получили около 4 тыс. тысяч. Это данные ливанского Минздрава. Спасатели все ночь разбирали завалы.

Взрыв был такой силы, что его отголоски услышали даже за сотни километров от эпицентра. Сейчас в столице Ливана действует режим ЧП, власти объявили город зоной бедствия. Целые кварталы остались без электричества.

Хасан Диаб, премьер-министр Ливана заявил: "Нас постигла страшная катастрофа, это большая национальная трагедия. Тот, кто в ней виновен, не уйдет от ответственности! Пока что мы только изучаем факты, но, скорее всего, причиной взрыва стала ошибка при хранении взрывоопасных веществ".

Паники в городе нет: люди сотнями приезжают в больницы для сдачи крови, помогают владельцам магазинов, семьям пострадавших и даже регулировщикам на дорогах для распределения потоков машин в наиболее пострадавших кварталах.

Губернатор Бейрута же сказал, что сумма ущерба от взрывов в порту варьируется от $3 млрд. до 5 млрд.

Также СМИ сообщают, что аммиачная селитра взорвалась на судне, которое принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину из Хабаровска.

Груз конфисковали еще в 2014 году, когда он следовал из Батуми в Мозамбик. Селитру должны были утилизировать.

В результате взрыва в порту Бейрута погиб генеральный секретарь ливанской право-христианской партии "Катаиб" Назар Наджарян. Эта партия представляет интересы части ливанских христиан и оппонирует "Хезболле", а также поддерживает сирийскую оппозицию.

Председатель получил ранения после удара взрывной волны, его доставили в госпиталь с множественными ранениями, где он впал в кому. Откачать его не смогли.

Стало известно и то, что мощный взрыв в порту Бейрута, который привел к масштабным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам в ливанской столице, произошел из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, выгруженных с судна Rhosus в сентябре 2014 года. Такие данные приводит ливанский канал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне. Фактическим владельцем этого судна был предприниматель Игорь Гречушкин, утверждают моряки, работавшие на Rhosus.

Конфискованная селитра хранилась на складе на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации с 2014 года. На заседании совета огласили информацию о недавней инспекции на пирсе, которая обнаружила, что на склад можно попасть беспрепятственно через некую щель.

Взрыв, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ, которые должны были перекрыть доступ внутрь: от искр загорелись некие петарды, также хранившиеся на складе, а следом сдетонировали 2 750 тонн селитры. Портовая инфраструктура была практически полностью уничтожена.

Директор порта сообщил, что аммиачную селитру сгрузили на 12-й причал в соответствии с решением суда, и к конфискованному грузу не было свободного доступа.

Это чуть ли не фактологические данные о трагедии. А реалии таковы, пережившая многолетнюю и кровавую гражданскую войну страна теперь столкнулась с очередным вызовом. Бейрутский порт практически уничтожен и это настоящая трагедия для маленькой, бедной страны, где тотальное большинство товаров и продуктов завозилось именно через порт в Зейтун Бее. Уничтожены фактически все склады, где хранились запасы пшеницы. Десятки тысяч горожан лишились жилья и это в городе, где живет чуть ли не половина населения страны.

Безработица, ожесточеннейшие политические противостояния, вооруженные разборки между различными партиями и группировками, стонущая под тотальной коррупцией и безвластием экономика, парализовавшая многие сектора экономики и превратившая жизнь горожан в марафон выживания коронавирусная пандемия - и теперь лунный пейзаж в огромной части города.

Бейрут не сможет самостоятельно встать с колен, город надо спасать.

Но как?

Ливанская экономика переживает один из крупнейших кризисов со времен гражданской войны 1975-1990 гг. За несколько последних месяцев ливанский фунт обесценился на черном рынке почти на 80 процентов. Со вчерашнего дня пекари решили прекратить доставку хлеба в продуктовые магазины и на рынки, чтобы избежать издержек на сбыт.

Экономика страны неуклонно падала все последнее десятилетие - чем больше власти в стране приобретала "Хезболла" (а это одновременно и политическая партия, и военизированная организация; в США и странах Европы признана террористической), тем меньше Ливану финансово помогали богатые страны региона. В прошлом году падение ускорилось - по экономике больно ударило то, что в Ливан перебралось больше миллиона беженцев из Сирии.

Малый и средний бизнес банкротился, курс ливанского фунта падал. Еще до коронавируса за чертой бедности оказалась половина из шестимиллионного населения страны.

Пандемия и вынужденный карантин нанесли еще один мощный удар по экономике. И если с Covid-19 страна пытается справиться, то экономику удержать не смогла.

Национальная валюта с начала 2020 года упала к доллару США на 80%, безработица достигла 30%.

Страшнейший взрыв в бейрутском порту всколыхнул мир, но проблемы Ливана остаются и, скорее всего, не будут решены. Ибо имя им - легион и простых, внятных решений не предвидится.

Отсутствие даже намека на эфемерную стабильность, нескончаемая череда кризисов и неурядиц, назначение дилетантов на высокие государственные посты в угоду политическим амбициям тех или иных группировок, неумелые действия руководства страны за последний год - таков эпикриз болезни маленькой страны с населением в 6,8 миллиона.

Страны, которая нуждается в стабильности, нормальном и адекватном функционировании как законодательной, так и исполнительной властей. Которая невольно стала примером того, как не следует управлять государством, где иллюзорное чувство демократии и свободы высказать все - как угодно, когда угодно и где угодно - как опасный, горький эрзац заменил течение нормальной жизни.

... Несколько лет назад пришлось побывать в Ливане. В одном из кафе, на центральной улице Бейрута мой собеседник, сравнивая наши страны, с упоением и плохо скрываемой завистью говорил об Азербайджане, часто употребляя фразу "валь идаратуль хасана" ("умнейшее руководство"), "балад хади" ("спокойная страна" и "бялад джамиль" ("прекрасная страна"). Один из самых популярных и известных политических экспертов Ливана утверждал, что Азербайджан должен стать примером для подражания местным политикам и чиновникам: "Вы тоже небольшая страна. Но за последние годы добились немалых успехов как во внешней политике, так и экономике, финансах. Вы добились стабильности и безопасности параллельно с устойчивым ростом".

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az