"Чем хуже для Азербайджана, тем лучше для нас"

В чем разница между тараканьими бегами и нашей, так сказать, неровно дышащей к самой себе радикальной оппозицией?

Скорее всего, в уровне мышления - первое, что придет на ум. Как же, недоуменно воскликнет читатель, таракан на то и Божья тварь, чтобы быть неразумным, бегать, показывать свою мелкую натуру "пруссака", вызвать тошноту и брезгливость, а самое главное - желание взять тапок и стукнуть его, дабы не портил общий вид, что хоть и не написано маслом.

А оппозиция, закатив глаза и сделав мимически одухотворенное лицо, скажет читатель, она "весчь" нужная - ну, чтобы, там указывать на недочет, тут показать пальцем на хапугу-чиновника, всегда и везде быть честным, порядочным и вообще - тут нам не там, без оппозиции, понимаете, никак, вот какая загогулина.

Но, увы, как говорил великолепный в своем наимудрейшем косноязычии Черномырдин, царствие ему небесное, Виктор Степанович, "хотели как лучше, получилось как всегда".

Радикальные оппозиционеры, взопревшие в своих окопах непримиримых и состарившиеся в лагерных рядах, все еще надеются на приход к власти. В их розовых мечтах председатель ПНФА Али Керимли машет рукой с трибуны, руководитель "Нацсовета", дряхлый профессор Джамиль Гасанлы гарцует на вороной кобыле, а Мата Хари всей этой гоп-компании Гюльтекин Гаджиева, одевшая по случаю лучшее платье с фестончиками и рюшечками, улыбается во всю ширину плеч.

И вот, дождались: накануне сборище ренегатов, именующее себя "Координационным центром Нацсовета", порадовало почтенную публику очередной серией видеомаразма в стиле незабвенного Летающего цирка Монти Пайтона.

Выгнанная из власти, сбежавшая от ответственности еще в 90-х годах прошлого столетия маргинальная кучка, выдающая себя за истинных оппозиционеров, после слияния с неудачниками околополитического поля, напомню, организовала шарашкину контору и назвала ее "Национальным советом демократических сил" - если кратко, НСДС. Но так как эта аббревиатура очень уж напоминала нацистский НРСДП, то решили назваться "Нацсоветом" - так вроде звучит менее отталкивающе.

Политические пациенты "Нацсовета" продолжают свои гастрольные выступления в социальных сетях, где их ожидали с аллергическим нетерпением. Как же, где еще можно увидеть столько лиц паноптикума, причем, совершенно бесплатно: это вам не аглицкий "Цирк уродов", где для сидения на неудобной табуретке и возможности комментировать выступления очередного субъекта с партнера требуют деньги.

Это даже не истошные крики очередного спасителя Отечества, сидящего напротив дряхлого смартфона и размахивающео руками, кричащего в наш адрес - чтобы мы поняли, сделали выводы и тут же свалили из страны, ибо через очень короткое время, оказывается, планида наша столкнется об небесную ось.

И вот, настало время очередного видео-шоу, где местные дети лейтенанта Шмидта решили насущные свои задачи, ничуть не скрывая зоологической злобы, ненависти и откровенной политической безграмотности.

Джамиль Гасанлы, конгениальный слесарь политики, ушлый профессор истории и обтрепанный временем псевдоинтеллигент чуть ли не блестел от удовольствия. Утомленный всем и вся профессор был до того возбужден предстоящими и ожидаемыми перлами своих сокамерников (ибо все они смотрели на камеры), что кряхтел, озираясь, потирал руки.

Говорящей головы современного Полесова местечковой оппозиции, председателя ПНФА Али Керимли, увы, не было в отведенной ему в четырехугольнике программы видеоконференций "Zoom" - то ли аккумулятор смартфона сел, то ли Керимли решил просто наблюдать и слушать, то ли искал очередную блокаду себя любимого, то ли ему обрыдла та дикая смесь мешанины, глупости и беспросветной нищеты духа своих товарищей по окопам.

Рагим Гаджиев, как всегда, щерясь, смотрел на камеру. Бывший депутат, особа, не отягощенная интеллектом и нравственностью Гюльтекин Гаджиева в нетерпении теребила свои волосы, а почему-то обозванный "генералом юстиции" Видади Миркамал своим помятым и одутловатым лицом портил общий гламур политических пейзан, что собрались в очередную сессию гвалта и бреда.

Как всегда, тамадой была сумасбродная провинциалка Г. Гаджиева. Диванный политик с распушенными волосами, напустив вид слезшей с повозки маркитантки, заявила: "В стране растет недовольство людей. Поэтому не стоит беспокоиться из-за строгости режима карантина в стране. Это нам выгодно. Продление строгих правил карантинного режима однозначно и полностью отвечает нашим интересам. Люди сидят в квартирах, они безработные, и их недовольство растет. Надо этому радоваться! Наоборот, мы должны быть заинтересованы в том, чтобы Ильхам Алиев продлевал карантин. Используя эту ситуацию, мы должны схватить власть за горло. Повторяю, в очередной раз, но однозначно в наших интересах".

Джамиль Гасанлы, теребя себя за горло, грустно смотрел куда-то за камеру. Потом он, поохав и почесав себе грудь, откинулся на спинку стула и, сдвинув брови, всмотрелся в собравшихся.

Вахид Магеррамов, считающийся в узких кругах всепогодным экономическим экспертом, решил внести свои пять копеек в общую копилку тайных рацпредложений и ушлых тактических ходов: "Вот, предложили, чтобы в социальных сетях писали против власти. Я за! Надо, как говорится, много больше".

Бывший главред газеты "Азадлыг", ныне политэмигрантствующий во Франции Ганимат Захид, решил тут же указать на свою мудрость и бахвалиться: "Ну, в принципе, да... Вот, вчера я взял на слабо одного. Ну, вы его знаете. Бахтияр. Написал. Потом сказал Насими. Он тоже, да. Вроде, ничего так. Так вот, нужно, чтобы узнаваемые люди писали. Больше писали".

Брови, глаза и совершенно не римский нос Р.Гаджиева, уместившиеся в кадр, в нетерпении заговорили: "Вот, вот! И я об этом говорю! Вот не далее, как вчера, попросил одного известного, уважаемого человека - написал".

Четырехугольники обиженно загалдели: "Кто он? Кто написал? Имя? Скажи, кто!"

Неожиданно ставший героем минуты, Р.Гаджиев, невозмутимо теребя нос, забубнил, понизив голос до полной секретности: "Да какая, в сущности, разница! Написал, вот. Имя не суть важно".

Имя одного из "написавших" уже секрет Полишинеля: выполнивший просьбу не кто иной, как "ярый блогер" Бахтияр Гаджиев.

После такой совершенно секретной информации о таинственном, но известном и уважаемом человеке, который, видите ли, написал после указания Гаджиева, собравшиеся задумались.

Вроде бывший замглавреда газеты "Азадлыг" Рагим Гаджиев является всегдашним мальчиков для битья для старца Гасанлы и неистовой, взбалмошной Гаджиевой - но, поди же, сумел удивить непочтенную публику видеовстречи.

Удивление быстро прошло, подобно сиянию разума у собравшихся.

... Мерзкое, гадкое, антигигиеничное, но вместе с тем присущее для процитированных мной индивидов зрелище.

Они говорят: "В стране коронавирусная пандемия, строгий режим карантина, закрыты практически все коммерческие объекты, сотни тысяч трудоспособных и главное - отчаянно желающих работать граждан вынуждены сидеть дома? Экономика Азербайджана, как и во всех без исключения странах мира, переживает тяжелейшие времена и проходит через суровые испытания? В Азербайджане бушует смертельный вирус? Отлично, надо радоваться, кричать, смеяться и после излияния чувств, воспользоваться всем этим.

Не против власти, нет - против страны, граждан, государства, собственного народа.

Это не политическая дискуссия или обсуждение тактики борьбы с властью. Не будем наивными: обуреваемые жаждой власти, эти несчастные марионетки от политики ненавидят страну, народ. Нас с вами. Они желают всех бед и несчастий собственному народу - лишь бы сумели воспользоваться ситуацией и прийти во власть

Но как? Путем подобной глубочайшей безнравственности, подлости и двуличия, отказа от морали и чести?

Остатки политической оппозиции, ошивающиеся на руинах бывших некогда партиями или движениями структур ныне ненавидят народ, от имени которого всегда говорит и выступает.

Растерявшие все рычаги влияния на общественно-политическую мысль, выброшенные на обочины политических и социальных процессов, лишившиеся как электоральной, так и социальной базы ошметки новейшей политической истории пытаются завоевать поддержку широких народных масс.

Они желают понимания у народа, для которого желают тысячу смертей от коронавируса, тотальной безработицы и отсутствия всяких перспектив.

Аморальные субъекты оппозиционной фауны мечтают о свержении легитимной власти в стране, желая искусственно обострять ситуацию и нагнетать эмоции.

Они считают народ, нас с вами, безграмотной, неспособной к логически обоснованным действиям и прагматическим суждениям чернью.

На секунду представьте, что эта политическая нечисть во власти: жалкие ничтожества, готовые продать все за тридцать сребреников, ненавидящие народ.

И кто они после всего ими же сказанного?

Эльчин Алыоглу

Milli.Az