Президент Ильхам Алиев: Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения

Мы также предпринимаем успешные шаги, связанные с проведением тестов. Сегодня Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, говоря об этом на совещании в видеоформате в связи с проведенными в нашей стране мерами по борьбе с пандемией коронавируса и социально-экономической ситуацией, Президент Ильхам Алиев отметил: "За короткое время мы увеличили число наших лабораторий в 5 раз. Лаборатории, которые планируется приобрести в ближайшем будущем, позволят проводить еще больше тестов. Мы должны довести количество лабораторий в целом до 45".

Отметив, что недавно в нашу страну были доставлены новые машины скорой медицинской помощи, глава государства сказал, что планируется доставить сто автомобилей, 40 из них уже находятся в Баку. Эти машины отправляются и будут отправляться во все регионы. Конечно, эти автомобили также имеют очень большое значение в оказании нашим больным гражданам необходимых медицинских услуг, срочной медицинской помощи.