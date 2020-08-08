Президент Ильхам Алиев обозначил акценты новой социально-экономической политики

Накануне с участием Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, на котором были обсуждены меры, принятые в связи с пандемией, а также социально-экономическая ситуация в стране.

Многие тезисы, прозвучавшие в речи главы государства на этом совещании, можно назвать даже в какой-то степени революционными, потому что они должны дать толчок развитию совершенно новых подходов в решении стоящих перед страной задач.

Президент Азербайджана подчеркнул важность вывода на новый уровень партнерства государственного и частного секторов, отметил возможность участия последнего в каких-то новых сферах, даже инфраструктурных проектах. Кроме того, глава государства особо остановился на вопросе общественного контроля. Представители общественности, по его словам, должны участвовать в реализации всех проектов, представляющих для страны большое значение. Ученые, неправительственные организации, специалисты, представители медиа - они тоже должны участвовать в этих делах, представлять свои предложения. "Тогда дела у нас пойдут лучше", - сказал азербайджанский лидер.

"Президент Ильхам Алиев фактически обозначил акценты новой социально-экономической политики, назвав в качестве приоритетов развитие партнерства государства и частного сектора, привлечение в дела управления и реализацию национальных проектов также и общественного контроля. Это чрезвычайно важно и актуально сегодня для Азербайджана в свете задач, которые стоят перед нашей страной с целью оптимизации расходов, создания более эффективной и дееспособной модели экономики", - сказал в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде.

Наш собеседник отметил, что в последние годы и особенно в последние месяцы на фоне пандемии и принятия антикризисных мер в стране проводятся достаточно радикальные реформы, затрагивающие все сферы жизни общества. Президент Азербайджана в своем выступлении на совещании говорил о том, что активный контроль за проведением этих реформ возможен лишь при условии активного вовлечения в эти процессы частных предпринимателей, общественных организаций, представителей медиа-сообщества. Это очень важно, поскольку немало критических вопросов, которые сегодня выходят на поверхность, могут быть более эффективными при условии вовлечения в процесс тех, кому реформы адресованы, а именно - общественности, считает Велизаде.

"Исполнительные структуры в ряде случаев не придают значения поступающим инициативам и критическим замечаниям, хотя и то, и другое можно использовать для более эффективного решения поставленных задач. Необходимо обеспечить диалог между обществом и исполнительными структурами, чтобы повысить эффективность экономической модели, придать большую социальную направленность реформам. Нужна дискуссия, нужна фасилитация этой дискуссии, и глава государства, на мой взгляд, в своей речи определил рамки этой дискуссии", - сказал политолог.

Велизаде подчеркнул, что в последние годы были приняты очень важные нормативно-правовые документы, регулирующие партнерство государства и частного сектора, действие общественного контроля. Созданные за последние годы при некоторых ведомствах общественные советы достаточно оперативно реагируют на поступающие предложения и сигналы и доводят до исполнительных структур. Наш собеседник отметил, что знает из практики, что во многих случаях такие структуры решают вопросы очень эффективно. Но, к сожалению, все еще встречаются и такие подходы, как "моя хата с краю" и "инициатива наказуема".

"Существовавшая раньше конформистская позиция "инициатива наказуема" сегодня является очень вредной. Любая инициатива, которая направлена на развитие экономики и социальной сферы страны, должна быть рассмотрена и обсуждена с участием широкого круга экспертов для последующей реализации. Этот подход, прозвучавший в речи главы государства, является на сегодня наиболее эффективным. На мой взгляд, Президент Ильхам Алиев фактически обратился к представителям общественности, экспертному и медиасообществу с призывом - будьте активны, выдвигайте инициативы и добивайтесь их реализации. И тогда те трудности, которые по объективным причинам переживает сегодня Азербайджан, будут устранены более эффективно", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева