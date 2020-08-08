Пашинян снова устраивает репрессии

По распоряжению 29-летнего Аргишти Кярамяна против так называемых российских кадров Службы национальной безопасности Армении начался самый настоящий террор.

"В центре внимания молодого директора службы оказались те сотрудники, которые учились в Академии ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой.

Согласно источникам в СНБ, Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, а других - просто убрать, причем неважно, каким путем, систему надо "очистить" от российских "шпионов". В первые дни назначения Кярамяна на должность главы СНБ люди, знающие его, говорили, что тот сразу же возьмется за осуществление антироссийских шагов, поскольку он хорошо известен своими антироссийскими настроениями.

И как пример приводили государственные нападки на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу в 2018 году, которые были реализованы именно руками Кярамяна. Последний тогда был еще в Государственной контрольной службе Армении", - отмечает издание "Грапанак".

Не успели утихнуть страсти по поводу начала чисток в спецслужбах Армении и новой "охоты на ведьм" Н.Пашиняна, Специальная следственная служба арестовала экс-мэра Еревана, бывшего председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Роберта Назаряна.

Роберт Назарян возглавлял Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, когда в стране проходили массовые протесты против повышения тарифов на электроэнергию. На эти протесты, проходившие в июне 2015 года, полицейские отреагировали применением силы. В мае 2016 года КРОУ, после того как Россия снизила для Армении тарифы на газ, приняла решение о пересмотре тарифов как на газ, так и на электричество.

"Следствие установило, что ООО "Дзорагет Гидро", владеющее гидроэлектростанцией и связанное с бывшим послом в Ватикане Микаелом Минасяном, при активном участии Назаряна - как главы КРОУ, подпало под льготу, установленную для малых ГЭС. Для этого был повышен порог максимального объема выработки электроэнергии для малых ГЭС с 10 до 30 МВт. Таким образом, Назарян разработал и принял решение, повышающее порог, что позволило "Дзорагет Гидро" с мощностью своей станции в 26,4 МВт, стать "льготником" и продавать электроэнергию по более высоким ценам. Таким образом, заработать организации в 2012-2019 годах 7,05 миллиарда драмов (около 15 миллионов долларов) дополнительно", - говорится в официальном заявлении Специальной следственной службы Армении.

И в этой службе настоящий бардак - следователь Боря Чилингарян оказался в безвыходной ситуации.

Так как Роберт Назарян в течение всего дня так и не согласился дать показания против третьего президента Армении Сержа Саргсяна, посему следователь Чилингарян, не имея другого выхода, вынужден был принять решение о задержании Назаряна на 72 часа с нарушением закона.

Дело в том, что в силу принятого в 2018 году акта об амнистии Роберт Назарян не может быть лишен свободы за обвинение по тем статьям Уголовного кодекса, согласно которым предусматривается наказание, не превышающее шести лет лишения свободы, а часть 2 статьи 308 Уголовного кодекса входит в их число.

По этой причине следователь Специальной следственной службы пока не представил в суд ходатайство об аресте Роберта Назаряна и сейчас рассматривается возможность выдвижения обвинения против Роберта Назаряна по измененной статье, однако не могут найти основания.

От Роберта Назаряна до ареста потребовали дать показания против экс-президента Армении Сержа Саргсяна в рамках одного из возбужденных уголовных дел, взамен пообещав прекратить уголовное преследование в его отношении, но Назарян отказался.

Потому и второпях, чуть ли не с быстротой молнии Р.Назарян был обвинен в растратах и финансовых махинациях.

Премьер Армении Никол Пашинян, как всегда, делает противоречащие друг другу заявления и принимает весьма странные, даже топорные решения. Например, приблизительно 6 месяцев назад - 20 декабря в День сотрудника службы нацбезопасности Н.Пашинян выступил с речью, высоко оценив работу СНБ, после этого, в июне, представляя нового директора СНБ, он сказал, что необходимо изменить стиль работы.

Как может А.Карамян "изменить" многолетний стиль работы армянских спецслужб? Каким образом человек, не имеющий опыта управления и работы в органах безопасности Армении, получит доступ к огромному объему информации и должен будет быстро и оперативно принимать решения по разным вопросам. Ведь СНБ Армении не занимается только экономическими и коррупционными преступлениями: эта структура, по логике, должна ведать разведкой и контрразведкой. А у Карамяна нет многолетнего профессионального опыты и навыков.

Что касается завуалированных пока заявлений ставленников Пашиняна о том, что назначение молодого человека не из системы, снизит российское влияние на СНБ, то это сущий бред.

Чистку в спецслужбах Армении, гонения и аресты на неугодных премьеру страны лиц проводят бывшие гражданские активисты, которых финансировали, да и ныне не лишили денег фонды различных стран для проведения антироссийской пропаганды в Армении.

Многие из таких "активистов" ныне у армянской власти и они всего лишь выполнят поручения своих заказчиков.

После прихода "демократа, журналиста и своего в доску человека" Никола Пашиняна армяне поняли, как горько они ошиблись, веря велеречивым обещаниям примитивного человека, демагога, фаната селфи и полного профана как в государственном управлении, так и в дипломатии.

В Армении давление исполнительной власти на судебную стало обыденным явлением. Не прекращаются аресты неугодных и уголовное преследование бывших высокопоставленных государственных должностных лиц, обвиняемых в злоупотреблении властью. Армяне ужаснулись масштабом пашиняновского беспредела власти, который по образу и харизме своего "престола" больше напоминает Стеньку Разина, чем некого "околоевропейского" политика.

Растут число политзаключенных и проблемы, связанные с правами женщин. Например, с начала этого года только количество расследованных полицией случаев бытового равно 1294 случаям. После принятия закона о домашнем насилии в 2017 году, власти, по мнению европейских правозащитников, были вынуждены уделять больше внимания проблеме, но местные активисты утверждают, что показатели насилия в семье продолжали оставаться серьезно заниженными.

Режим Пашиняна так и не пошел на ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбы с насилием против женщин и насилия в семье (Стамбульская конвенция), хотя она была подписана Арменией в 2018 году.

Напомним также тяжелую ситуацию с протестами вокруг эксплуатации Амулсарского месторождения и дискриминацией и нарушения прав людей с ограниченными возможностями.

"Проштрафившихся" пунктов по нарушению прав человека в Армении хоть отбавляй, всего не перечесть. Но, увы, режим "пашинянской" революции, которой исполняется уже более двух лет, международными организациями и особенно, панъевропейскими либералами воспринимается как все еще не оформившийся, не ставший взрослым политический и социальный организм, чуть ли не "новоиспеченная демократия Южного Кавказа".

Хотя Никол Пашинян никогда не был демократом и не намерен мелочиться на чуждые ему по духу ценности - главная цель этого маленького диктатора во чтобы ни стало удержать власть, которую ему, в сущности, подарил Запад.

Запад, возведший в культ политику двойных стандартов применительно к Армении и Азербайджану.

Запад, всякий раз становящийся глухим, слепым и немым по поводу Армении.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az