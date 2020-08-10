Социальные обязательства государства и военные расходы будут выполнены в полном объеме. Для этого у Азербайджана имеются все возможности.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя тезисы, прозвучавшие в речи Президента Ильхама Алиева на состоявшемся на днях совещании по вопросам противодействия пандемии и состоянию экономики.

По словам депутата, в своем выступлении Президент Ильхам Алиев очень уверенно и аргументированно заявил, что при любом пересмотре бюджета и даже при цене на нефть ниже 35 долларов, Азербайджан в состоянии обеспечить и обеспечит полное выполнение всех социальных обязательств перед населением.

"Напомню, что в начале этого года очень существенно были повышены минимальные пенсии и заработные платы, выплаты инвалидам и вынужденным переселенцам. Это был большой социальный пакет. И он будет реализован. Ни при каких обстоятельствах не останутся без должного финансирования также наши оборонные усилия.

В течение трех дней парламент пересмотрел бюджет. Новый бюджет полностью обоснован наличием ресурсов. Хочу напомнить, что Азербайджан - одно из немногих государств мира, которые в условиях пандемии не обратились в международные финансовые структуры или к другим странам за финансовой помощью. Азербайджан все свои программы реализует за счет собственных средств", - подчеркнул парламентарий.

У нашей страны имеется надежная подушка безопасности - это более чем 50 миллиардов долларов, отметил Мусабеков. На период более низких мировых цен на нефть стране в рамках соглашения с ОПЕК пришлось сократить добычу и продажу нефти. В связи с этим выплаты, которые идут из Госнефтефонда в бюджет, вырастут. Но тут, по словам нашего собеседника, нет никакой проблемы. В конце концов, ГНФАР для того и создавался, чтобы при высоких ценах на нефть стерилизовать излишнюю денежную массу и не допустить перегрева экономики и потребительского рынка. А при низких ценах средства, накопленные в фонде, должны служить азербайджанскому народу и азербайджанскому государству.

"Есть и другой момент. Когда денег много, и государственные корпорации, и министерства немного забывают о необходимости рачительного использования государственных средств. А теперь придется ужать некоторые программы, отказаться от излишеств. Но при всех обстоятельствах, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, социальные обязательства государства и военные расходы будут выполнены в полном объеме. Для этого имеются все возможности", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева