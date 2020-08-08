Азербайджанские профессора за рубежом: Карабахский вопрос - вопрос мужества, чести и национальной гордости

Сотни представителей азербайджанской интеллигенции, работающих в престижных университетах и ​​научных центрах мира, на протяжении многих лет неустанно пропагандируют реалии Азербайджана, справедливую позицию страны, пытаясь привлечь внимание местного сообщества к оккупационной политике Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, азербайджанская интеллигенция, которой небезразлично нападение армян на Товузский район Азербайджана, гибель военных и мирных жителей, а также провокации радикальных армянских террористических группировок против наших соотечественников в разных странах, считают, что Азербайджан победит как правая сторона, и помимо защиты границ страны, они рекомендуют активизировать усилия в информационной войне.

События в Лос-Анджелесе и Брюсселе представили миру истинное лицо армян

Председатель общества Эстония-Азербайджан, заведующий тюркским отделением Тартуского университета Хагани Гайыблы: "Есть одна реальность, с которой мировые державы, Армения и ее сторонники обязаны считаться в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта - это РЕАЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА, оснащенного новейшими боеприпасами, техникой и оборудованием, который обладает дисциплинированной армией, стоящей в одном ряду с сильными армиями мирового масштаба с точки зрения материально-технического оснащения и боеспособности!

Обеспокоенные тем, что тысячи наших соотечественников за одну ночь присоединились к митингу в поддержку нашей армии во время боев в направлении Товуза, и что более 50 000 молодых людей за несколько дней обратились в Госслужбу по мобилизации, агрессивные и террористически настроенные армяне устроили беспорядки в различных городах по всему миру. Несмотря на то, что они пытались отвлечь внимание мирового сообщества от главной цели, им не удалось достичь задуманного благодаря нашим соотечественникам-патриотам, которые не поддались их провокациям, продемонстрировали стойкость и терпимость. На самом деле, радикальные армянские группировки, нападающие на наших соотечественников в таких городах, как Лос-Анджелес и Брюссель, вновь раскрыли миру свои истинные лица, надев футболки с символикой армянской организации АСАЛА, которая известна во всем мире как террористическая группа.

Верю, что современное мировое сообщество, которому ближе миролюбие, чем агрессия смогло целиком и полностью изучить армян.

В стране, где мы живем много лет, в университетах и ​​подобных научных учреждениях, а также перед другими подобными аудиториями мы стараемся донести до общественности правильную позицию нашего государства, несправедливости, с которыми сталкивается наш народ, в целом, реалии Нагорного Карабаха. Исходя из развития событий в нашу пользу, надеюсь, что в ближайшем будущем мировые державы признают правоту Азербайджана, и будет обеспечена его территориальная целостность".

Кратчайший путь к победе Азербайджана идет через высшее образование и успехи нашей молодежи

По мнению профессора Кембриджского университета в Великобритании Гариба Муршудова, основная деятельность Азербайджана за рубежом должна происходить в сфере информации: "Все действия должны осуществляться в рамках закона. Противная сторона готовилась к этому конфликту 100 лет, а Азербайджан - всего 30 лет. Азербайджан за это время существенно нарастил силы, однако еще многое предстоит сделать. В настоящее время, помимо борьбы за территориальную целостность Азербайджана, основным направлением деятельности должно быть образование и успехи в этой сфере.

Азербайджанский профессор считает исторические "аргументы" Армении необоснованными и отмечает, что исторические аргументы не работают в современном мире: "Удивительно, что противная сторона живет средневековым мышлением и пытается его пропагандировать. Потому что в современном мире не должно быть территориальных претензий с использованием исторических аргументов. Этого нельзя допускать. Независимо от того, верен ли исторический аргумент или нет, он не может работать в современном мире. Если использовать исторические аргументы, то Америку или Австралию следует вернуть коренному населению. Признанные ООН границы должны быть незыблемы, должны создаваться возможности для развития любой этнической группы в любой стране. Это процесс, который происходит в мире. Азербайджан также участвует в этом процессе. В настоящее время агрессивная политика Армении препятствует развитию не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Больше всего пострадала сама Армения. Это нужно донести до армян, армянский народ должен знать, что народы Кавказа должны жить вместе и будут жить, неважно вместе с Арменией или без нее. Это неизбежность, и необходимы стратегические планы, чтобы донести ее до армянского народа. Конечно, я верю, что Азербайджан выиграет этот конфликт как правная сторона. Кратчайший путь к достижению этой цели - через высшее образование и достижения азербайджанской молодежи. Наличие достаточного количества успешных азербайджанцев означает, что азербайджанский народ в генетическом отношении не отстает от любой другой нации. Только и только через активную работу в сфере образования, науки и технологий проявляется имеющийся потенциал. Напомним, что главная война и борьба в современном мире - это мир информации. Образование и наука важны для успеха в этой борьбе!"

Карабахский вопрос - дело мужества, чести и национальной гордости

Председатель Ассамблеи украинской и азербайджанской интеллигенции, доктор исторических наук, профессор Фархад Туранлы сказал, что то, что подразделения армянской армии, несмотря на эпидемию COVID-19, 12-13 июля регулярно вели огонь по азербайджанским селам и городам, убили генерала нашей армии, а также других военнослужащих различного ранга, а также провокации против митингов организаций азербайджанской диаспоры в поддержку нашей армии и дипломатических миссий, оскорбления наших шехидов не должны остаться без ответа.

"Карабахский вопрос - дело мужества, чести и национального престижа. Карабах - мать великого азербайджанского тюркского народа", - сказал он.