Арье Гут: Популяризация фашизма стала в Армении интегральной частью государственной политики

Популяризация фашизма стала в Армении интегральной частью государственной политики.

Об этом сказал Trend глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут, передает Day.Az.

Говоря о возведении памятника фашисту Гарегину Нжде в Ереване, он отметил, что никто не вмешивается в суверенные права народов трактовать свою историю, историческое прошлое и увековечивать память своих национальных героев, однако мы не должны молчать, когда в национальных героев превращаются люди, причастные к чудовищным преступлениям Холокоста.

"Как нам,израильтянам, реагировать на воздвигнутый четыре года назад памятник пособнику нацистов, фашисту и антисемиту Гарегину Нжде в Ереване? Может ли страна назвать своим героем фашистского преступника, обвиненного в преступлении против человечности? Увековечивание памяти армянского фашиста и антисемита генерала Гарегина Нжде - это позор и оскорбление памяти жертв Холокоста. Лично для меня, чей дедушка потерял всех членов своей семьи, которые были уничтожены фашистами в Украине, - это невыносимая душевная боль", - сказал он.

Как отметил израильский эксперт, сегодня это уже не секрет, что в Армении на государственном уровне пропагандируется идеология фашизма, происходит героизация армянских фашистов и нацистов, которые тесно сотрудничали с гитлеровской Германией.

"Популяризация фашизма, антисемитизма и неонацизма стала в этой стране Южного Кавказа интегральной частью государственной политики. Самое страшное и возмутительное то, что фашистская идеология под названием "Нждеизм" включена в Армении в программу учебных заведений, и молодое поколение воспитывается на этих "ценностях". Еврейский народ никогда не забудет жестокости 20-тысячного армянского легиона во время Второй мировой войны, одним из создателей которого был фашист Нжде. Есть исторические факты, которые подтверждены архивными документами. Целью армянского легиона во главе с генералом Нжде было совершение облав и уничтожение евреев и других "неугодных" для немецкой армии. Именно благодаря армянскому легиону Симферополь, Евпатория, Алушта, Керчь и Феодосия, а также другие районы Западного Крыма были полностью очищены от евреев. Разве после этого мы можем равнодушно смотреть на то, как в современной Армении возвеличивают армянского фашиста и антисемита в ранг национального героя? Такую политику современной Армении можно назвать бомбой замедленного действия, так как молодежь, выросшая на такой идеологии, в будущем будет продолжать дело фашизма и терроризма", - сказал он.

Гут отметил, что существует множество доказательств того, что в современном армянском обществе системно процветает антисемитизм.

"По данным последнего исследования по антисемитизму, проведенного Антидиффамационной лигой в более чем 100 странах в июне 2014 года, еще до установки памятника Нжде, уровень поддержки антисемитских взглядов в Армении (58 процентов) - третий по охвату во всей Европе и самый высокий в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Согласно данным опроса, проведенного исследовательским центром Pew, 32 процента армян не принимает евреев в качестве сограждан. Я много раз практически на всех влиятельных информационных платформах Израиля, таких как израильское телевидение, а также газеты "The Jerusaelm Post", "Israel HaYom" и "Makor Rishon" много раз писал и выступал на эту тему и получал много положительных комментариев от многих высокопоставленных политиков Израиля. Однако в то же время я подвергался угрозам со стороны мирового армянского лобби, не желающих таких правдивых материалов о фашизме в Армении", - сказал израильский эксперт.

Как отметил Гут, эта государственная политика Армении является примером крайнего неуважения к миллионам людей, погибших в борьбе против фашизма во Второй Мировой войне, их близким и ветеранам, особенно гражданам бывшего СССР, которые имеют исключительные заслуги в завоевании победы над фашизмом.

Далее, говоря о нынешней ситуации в Армении, эксперт отметил, что совершенно понятно, что Пашинян под личиной демократа в действительности узурпирует власть в Армении.

"Раньше он обвинял Кочаряна и Саргсяна в диктаторских формах правления. Сегодня же он проводит практически те же репрессии против тех сил, которые не близки фонду Сороса. У нынешнего премьер-министра Армении - исключительно внутриполитические цели - продлить свое собственное пребывание во власти. Армения находится сейчас в тяжелейшем политическом и экономическом кризисе, уровень безработицы в Армении 20 процентов, уровень заражения коронавирусом в стране самый высокий на постсоветском пространстве. Недавняя армянская провокация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы доказала, что Николу Пашиняну совершенно безразлична судьба собственного народа. В этой сложной для премьер-министра Армении ситуации, ему и понадобилась военная провокация, чтобы перевести накопившееся в обществе недовольство, ненависть и злость с себя на Азербайджан", - сказал он.

По его словам, нынешний премьер-министр Армении может мечтать о том, что Армения будет самой сильной страной на Южном Кавказе.

"Но в реальности сегодня это самая нищая и бедная страна Южного Кавказа, население которой не превышает 2,5 млн, где зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом в мире. Сегодня это факт, что коронавирус подвел Армению к катастрофе и страна находится в ужасающей эпидемической ситуации. Режим Пашиняна прекрасно понимает, что страна на грани полного фиаско", - сказал он.

Гут также прокомментировал недавнее обращение главы МИД Армении через израильские СМИ к руководству Израиля с требованием прекратить военное партнерство с Азербайджаном.

"К сожалению, уже многие годы армянская политическая элита злобно и завистливо следит за серьезными израильско-азербайджанскими взаимоотношениям, включая военно-стратегическое партнерство. К сожалению, Армения не может принять того факта, что Азербайджан является стратегическим партнером Израиля на Южном Кавказе и Азербайджан получает от военно-стратегического партнерства с Израилем многочисленные технологические преимущества, которые не получает ни одна страна постсоветского пространства. И это реальный и подлинный ответ завистникам нашего партнерства. Израильско-азербайджанские отношения носят характер стратегического партнерства, а межгосударственное, политическое и военно-техническое партнерство на самом высоком уровне доверия и в процессе постоянного диалога", - сказал Гут.

Он отметил, что благодаря успешным геополитическим и геоэкономическим инициативам, Азербайджан стал мощным геополитическим стержнем и лидером региона, без участия и согласия которого не может быть решен ни один политический, экономический, транспортный вопрос в таком стратегически важном регионе мира, как Южный Кавказ.

"За 28-летнюю историю двусторонних дипломатических отношений была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством Израиль и государством Азербайджан с мусульманским большинством. Наши дружественные страны действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры и мы никогда на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу. И это не секрет, что военно-техническое партнерство Израиля и Азербайджана дает реальные результаты, что реально раздражает Армению. И именно поэтому глава МИД Армении, в противовес всем нормам и правилам международных отношений, заявил израильским СМИ, что Израиль должен прекратить военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Создается впечатление, что министр иностранных дел Мнацаканян задался целью найти виновника внешнеполитического фиаско Армении за рубежом, и в качестве объекта выбран Израиль. Хочу напомнить главному дипломату Армении, что Ереван 28 лет проспал , в то время как официальный Баку, несмотря на разные геополитические сложности и попытки давления не просто развивал, но и укреплял и углублял отношения с Государством Израиль, став надежным и подлинным партнером еврейского государства", - сказал он.

Гут подчеркнул, что заявления Мнацаканяна - не более, чем дипломатический блеф.

"Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана - активно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Уже более 28 лет продолжается оккупация Арменией азербайджанских территорий. В результате этой агрессии в Азербайджане насчитывается 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев", - сказал он.