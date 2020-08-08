Шахмар Мовсумов: Учреждение Азербайджанского инвестиционного холдинга - большой шаг

Целью учреждения Азербайджанского инвестиционного холдинга по указу Президента Ильхама Алиева является управление государственными компаниями, которые составляют значительную часть экономики Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

По его словам, холдинг нацелен на создание прозрачной системы управления на государственных предприятиях в соответствии с современными условиями.

"Это означает ускорение процесса либерализации в Азербайджане во многих областях. Создание холдинга, повышение эффективности управления, эффективное управление ненефтяным сектором придадут импульс развитию этих направлений. Доля государственных предприятий в ненефтяном секторе высока, и важно управлять ими более эффективно и результативно. Создание холдинга - большой шаг, и мы надеемся вскоре увидеть его плоды", - сказал Шахмар Мовсумов.

Он подчеркнул, что в последнее время проделана и все еще продолжается масштабная работа по устранению последствий пандемии.

"В соответствии с поручениями главы государства работа ведется по плану. В настоящее время идет работа по уточнению понесших ущерб сфер деятельности. Поскольку пандемия продолжается, она затрагивает и другие области, и мы должны это учитывать", - добавил Шахмар Мовсумов.