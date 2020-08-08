Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школ модульного типа в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с развитием образовательной инфраструктуры в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях строительства на территории республики школ модульного типа министерству образования Азербайджана выделяются семь миллионов манатов, предусмотренные в подпункте 1.9.2 "Распределения 630 149 000 манатов суммы, указанной в пункте 1.66 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на "Строительство на территории республики учебных заведений модульного типа".

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.