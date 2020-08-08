https://news.day.az/politics/1260674.html Шахбаз Мурадов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Шахбаз Мурадов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Шахбаза Муса оглу Мурадова "Почетным дипломом Президента Азербайджана" за продолжительную эффективную деятельность в развитии науки в Азербайджане.
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