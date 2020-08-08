Шахбаз Мурадов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Шахбаза Муса оглу Мурадова "Почетным дипломом Президента Азербайджана" за продолжительную эффективную деятельность в развитии науки в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.