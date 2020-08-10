Арзу Нагиев: Голосование на президентских выборах в Беларуси прошло в соответствии с избирательным законодательством

Голосование на президентских выборах в Беларуси прошло в соответствии с избирательным законодательством. Были созданы все необходимые условия для того, чтобы избиратели могли воспользоваться своим правом голоса.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, наблюдавший за президентскими выборами в Беларуси в составе азербайджанской делегации, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат сказал, что организация процесса голосования на участках, где он вел наблюдение, была на высоком уровне, созданы необходимые условия для иностранных и местных наблюдателей.

По его словам, итоговое заключение азербайджанской делегации будет оглашено позднее.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации для наблюдения за президентскими выборами в Беларуси, прошедшими 9 августа, вошли постоянный представитель Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентской ассамблее СНГ, заместитель генерального секретаря Совета Ассамблеи Айдын Джафаров, депутаты Милли Меджлиса Арзу Нагиев, Азер Бадамов, Нагиф Хамзаев и Кямран Байрамов.

Напомним, что за процессом голосования следили 248 международных и около 50 тысяч местных наблюдателей.