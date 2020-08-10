Особая забота о семьях шехидов всегда находится в центре внимания государства

Гражданский фактор всегда был в центре политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что в нашей стране всегда принимались устойчивые и систематические меры по укреплению социального благосостояния людей: "Так было и до пандемии коронавируса. Во время пандемии гражданский фактор особенно был выдвинут на первый план. Иными словами, глава государства сделал акцент не на экономической деятельности во время пандемии, а на здоровье и благосостоянии граждан. Были определены и реализованы очень устойчивые меры по усилению социальной защиты нашего народа".

Депутат также сказал, что особая забота о семьях шехидов и инвалидах войны всегда находится в центре внимания главы государства: "Президент Ильхам Алиев уделил людям из этой группы особое внимание и на сегодняшний день более 8 тысяч семей шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены частными домами и квартирами. Ожидается, что в 2020 году этот показатель достигнет рекордного уровня. Так, если в прошлом году людям этих категорий было предоставлено 934 квартир и частных домов, а до этого предоставлялось примерно 500-700 единиц жилья в год, то в 2020 году планируется предоставить им 700 квартир и 800 частных домов, часть которых уже получена новыми владельцами.

В то же время увеличение пособий для людей из этой категории с 242 до 300 манатов является наглядным примером заботы главы государства об этих людях".

Османов добавил, что близятся к завершению единовременные выплаты в размере 11 тысяч манатов семьям шехидов, на данный момент эти средства уже предоставлены более 18 тысячам семей:

"Также людям этой категории до сегодняшнего дня предоставлено около семи тысяч автомобилей, и до конца года будет предоставлено еще 400. Перечисленные мной эти меры еще раз демонстрируют, что внимание и забота Президента Ильхама Алиева к людям этой категории всегда были на высоком уровне".