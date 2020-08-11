Небойша Стефанович: Сербию и Азербайджан связывают крепкие дружеские отношения
Сербию и Азербайджан, двух стратегических партнеров, связывают крепкие дружеские отношения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, секретарь Совета национальной безопасности и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.
Он отметил, что целью визита является дальнейшее развитие отношений и укрепление сотрудничества не только в сфере безопасности, но и в других областях.
"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обмена конфиденциальной информацией, борьбу с терроризмом и другие важные области. Я верю, что благодаря этим визитам и встречам мы достигнем более высокого уровня сотрудничества", - сказал Стефанович.
Он также подчеркнул, что стороны провели обсуждения в области углубления экономического сотрудничества.
"Искренняя дружба между президентами, правительствами и народами двух стран может найти отражение и в экономической сфере. Мы очень довольны эффективной деятельностью азербайджанских компаний, работающих в Сербии. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении может быть выгодным для обеих сторон и имеет большой потенциал для расширения. Верю, что это сотрудничество еще больше сблизит две страны в будущем", - сказал Стефанович.
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